День отца: Си Цзиньпин берет пример с отца в жизни, работе, управлении

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CCTV+

Jun 21, 2021, 11:06 ET

ПЕКИН, 21 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Хороший пример — лучшее наставление. Для председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping) слова и поступки его отца Си Чжунсуня (Xi Zhongxun) — это великая семейная реликвия, которая укоренилась в взглядах Си на жизнь, работу и управление и вдохновляет его исполнять свои обязанности перед нацией и народом.

За годы своей жизни Си Чжунсун преподал сыну три важных урока: необходимо поддерживать тесную связь с народом, уделять особое внимание сбору и изучению информации, проявлять бережливость и трудолюбие.

File photo of Xi Zhongxun (R) with his sons Xi Jinping and Xi Yuanping.
File photo of Xi Zhongxun (R) with his sons Xi Jinping and Xi Yuanping.
Xi Zhongxun (C) visits rural Huiyang, south China's Guangdong Province, August 1978.
Xi Zhongxun (C) visits rural Huiyang, south China's Guangdong Province, August 1978.
File photo of Xi Zhongxun (R) talking to people in Guangdong Province, China.
File photo of Xi Zhongxun (R) talking to people in Guangdong Province, China.
File photo of Xi Jinping (R, rear) with his father Xi Zhongxun (R, front), his wife Peng Liyuan (L, front) and his daughter (C, front).
File photo of Xi Jinping (R, rear) with his father Xi Zhongxun (R, front), his wife Peng Liyuan (L, front) and his daughter (C, front).
File photo of Xi Zhongxun (R) with his sons Xi Jinping and Xi Yuanping. Xi Zhongxun (C) visits rural Huiyang, south China's Guangdong Province, August 1978. File photo of Xi Zhongxun (R) talking to people in Guangdong Province, China. File photo of Xi Jinping (R, rear) with his father Xi Zhongxun (R, front), his wife Peng Liyuan (L, front) and his daughter (C, front).

Си Цзиньпин объяснил, что имел в виду его отец, советуя поддерживать тесную связь с народом.

Однажды в разгар летней жары Си Чжунсунь посетил 21 округ, чтобы ознакомиться с местной ситуацией. Си Цзиньпин, в то время еще учившийся в Университете Цинхуа, поехал в провинцию вместе со своим отцом, чтобы попрактиковаться в социальной деятельности. То, как просто его отец общался с местными жителями, очень впечатлило Си Цзиньпина.

3 ноября 2020 года было объявлено о начале разработки 14-го Пятилетнего плана. В связи с этим Си Цзиньпин посетил Цзилинь и другие регионы для сбора информации, где он председательствовал на семи симпозиумах. Он заявил: «Нельзя ничего обсуждать, не собрав информацию, тем более принимать решения».

Отец также научил Си Цзиньпина бережливости и ценности упорного труда.

Как-то Си Цзиньпин вспоминал детство и упомянул, как его поношенную одежду зашивали вместо того, чтобы выбросить, и как он с братом носил вещи и обувь своих старших сестер.

Во время рабочих поездок Си Цзиньпин несколько раз ночевал в поезде, чтобы снизить расходы местных властей. Что касается поездок за границу, то, по его словам, жилье не должно быть роскошным.

Как отмечает Си Цзиньпин, необходимо поощрять упорный труд, хотя в настоящее время условия жизни значительно улучшились. Он призывает весь китайский народ учить своих детей скромности, бережливости и ценности труда.

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SOURCE CCTV+

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