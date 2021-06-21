День отца: Си Цзиньпин берет пример с отца в жизни, работе, управлении

Си Цзиньпин объяснил, что имел в виду его отец, советуя поддерживать тесную связь с народом.

Однажды в разгар летней жары Си Чжунсунь посетил 21 округ, чтобы ознакомиться с местной ситуацией. Си Цзиньпин, в то время еще учившийся в Университете Цинхуа, поехал в провинцию вместе со своим отцом, чтобы попрактиковаться в социальной деятельности. То, как просто его отец общался с местными жителями, очень впечатлило Си Цзиньпина.

3 ноября 2020 года было объявлено о начале разработки 14-го Пятилетнего плана. В связи с этим Си Цзиньпин посетил Цзилинь и другие регионы для сбора информации, где он председательствовал на семи симпозиумах. Он заявил: «Нельзя ничего обсуждать, не собрав информацию, тем более принимать решения».

Отец также научил Си Цзиньпина бережливости и ценности упорного труда.

Как-то Си Цзиньпин вспоминал детство и упомянул, как его поношенную одежду зашивали вместо того, чтобы выбросить, и как он с братом носил вещи и обувь своих старших сестер.

Во время рабочих поездок Си Цзиньпин несколько раз ночевал в поезде, чтобы снизить расходы местных властей. Что касается поездок за границу, то, по его словам, жилье не должно быть роскошным.

Как отмечает Си Цзиньпин, необходимо поощрять упорный труд, хотя в настоящее время условия жизни значительно улучшились. Он призывает весь китайский народ учить своих детей скромности, бережливости и ценности труда.

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SOURCE CCTV+