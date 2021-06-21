День отца: Си Цзиньпин берет пример с отца в жизни, работе, управлении
Jun 21, 2021, 11:06 ET
ПЕКИН, 21 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Хороший пример — лучшее наставление. Для председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping) слова и поступки его отца Си Чжунсуня (Xi Zhongxun) — это великая семейная реликвия, которая укоренилась в взглядах Си на жизнь, работу и управление и вдохновляет его исполнять свои обязанности перед нацией и народом.
За годы своей жизни Си Чжунсун преподал сыну три важных урока: необходимо поддерживать тесную связь с народом, уделять особое внимание сбору и изучению информации, проявлять бережливость и трудолюбие.
Си Цзиньпин объяснил, что имел в виду его отец, советуя поддерживать тесную связь с народом.
Однажды в разгар летней жары Си Чжунсунь посетил 21 округ, чтобы ознакомиться с местной ситуацией. Си Цзиньпин, в то время еще учившийся в Университете Цинхуа, поехал в провинцию вместе со своим отцом, чтобы попрактиковаться в социальной деятельности. То, как просто его отец общался с местными жителями, очень впечатлило Си Цзиньпина.
3 ноября 2020 года было объявлено о начале разработки 14-го Пятилетнего плана. В связи с этим Си Цзиньпин посетил Цзилинь и другие регионы для сбора информации, где он председательствовал на семи симпозиумах. Он заявил: «Нельзя ничего обсуждать, не собрав информацию, тем более принимать решения».
Отец также научил Си Цзиньпина бережливости и ценности упорного труда.
Как-то Си Цзиньпин вспоминал детство и упомянул, как его поношенную одежду зашивали вместо того, чтобы выбросить, и как он с братом носил вещи и обувь своих старших сестер.
Во время рабочих поездок Си Цзиньпин несколько раз ночевал в поезде, чтобы снизить расходы местных властей. Что касается поездок за границу, то, по его словам, жилье не должно быть роскошным.
Как отмечает Си Цзиньпин, необходимо поощрять упорный труд, хотя в настоящее время условия жизни значительно улучшились. Он призывает весь китайский народ учить своих детей скромности, бережливости и ценности труда.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537113/1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537116/2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537115/3.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537114/4.jpg
SOURCE CCTV+
Share this article