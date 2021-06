Dzień Ojca: ojciec prezydenta Xi stanowi dla niego wzorzec w życiu, pracy i rządzeniu

PEKIN, 21 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Najlepszą formą kazania jest dawanie dobrego przykładu. Dla prezydenta Chin Xi Jinpinga słowa i uczynki jego ojca Xi Zhongxuna stanowią wielkie dziedzictwo rodzinne, które wywiera głęboki wpływ na podejście Xi do życia, pracy i rządzenia, inspirując go do uroczystego pełnienia obowiązków wobec narodu i jego ludzi.

Na przestrzeni lat Xi Zhongxun udzielił synowi trzech ważnych lekcji: należy utrzymywać bliskie więzy z ludźmi, przywiązywać wagę do badań oraz żyć oszczędnie i ciężko pracować.