Fête des Pères : Xi prend son père comme modèle dans sa vie, son travail et sa gouvernance

Xi Jinping a bien interprété ce qu'est le maintien de liens étroits avec le peuple.

Au cours d'un été, Xi Zhongxun a visité 21 comtés sous une chaleur torride pour se familiariser avec la situation locale. Xi Jinping, alors étudiant à l'université de Tsinghua, s'est rendu dans la province avec son père pour prendre part à des activités sociales. Il a été influencé par l'approche pragmatique de son père.

Le 3 novembre 2020, la proposition de formulation du 14e plan quinquennal a été publiée. À cette fin, Xi Jinping s'est rendu successivement à Jilin et dans d'autres endroits pour enquêter, et a présidé sept symposiums. Il a déclaré que « sans la recherche, il n'y aura pas de droit de parole, et encore moins de prise de décision. »

Ce que Xi Jinping a également appris de son père, c'est l'économie et le travail acharné.

Xi Jinping s'est un jour souvenu de sa vie d'enfant et a déclaré que ses vêtements usés étaient rapiécés au lieu d'être jetés et que lui et son jeune frère portaient des vêtements et des chaussures transmis par leurs sœurs aînées.

Lors de ses tournées d'inspection, Xi a choisi de passer la nuit dans le train à plusieurs reprises afin de réduire la charge financière des autorités locales. Quant aux voyages à l'étranger, il a déclaré que son lieu de séjour ne devait pas être luxueux.

Xi a déclaré que l'esprit de dur labeur devrait être maintenu bien que les conditions de vie se soient grandement améliorées de nos jours. Il a appelé tous les Chinois à transmettre le trésor de rester frugal et de s'abstenir de toute extravagance.

SOURCE CCTV+