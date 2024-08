Den Sieg nach Hause bringen: Toshiba TV Z670 macht den Alltag von Sportfans schöner

HONGKONG, 23. August 2024 /PRNewswire/ -- Während die Welt den Sportturnieren und -veranstaltungen in diesem Sommer entgegenfiebert, bietet Toshiba TV beeindruckende Erlebnisse für Sportfans, um all die Siege wirklich nach Hause zu holen. Toshiba TV macht mit dem Toshiba TV Z670 das Seherlebnis für Sportbegeisterte noch besser und sorgt für ein exzellentes Bild bei actiongeladenen Veranstaltungen.

Morgenritual: Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit einem Kaffee am Morgen und dem Toshiba TV Z670 sind Sportfans immer auf dem Laufenden, noch bevor sie aus dem Haus gehen. Egal, ob Sie bequem auf der Couch sitzen oder sich im Raum bewegen, der weite Betrachtungswinkel sorgt für eine gleichbleibende Bildqualität, so dass Sie jederzeit voll informiert und motiviert sind. Steuern Sie Ihren Fernseher mit der Far Field Voice Control, um den Sender zu wechseln und durch die Menüs zu navigieren – nur mit Ihrer Stimme.

Update am Mittag: Von Highlights bis Hype, immer mit dabei sein

Wenn das große Spiel beginnt, verwandelt der Toshiba TV Z670 das Wohnzimmer in eine kochende Sportarena. Die Total HDR Solution und die AI 4K Upscaling-Technologien arbeiten Hand in Hand, um die Bildqualität zu verbessern und klare Bilder und lebendige Farben zu liefern, die klassische Berichterstattung und Star-Dokumentationen zum Leben erwecken. Ausgestattet mit dem Filmmaker-Modus und der Quantum Dot Color-Technologie sorgt der Z670 dafür, dass Fans ihre Lieblingsinhalte so genießen können, wie es die Macher beabsichtigt haben – in einer Welt mit über einer Milliarde realistischer Farbtöne. Der Toshiba TV Z670 ermöglicht es Sportbegeisterten, das Beste aus ihrem Mittagsfernsehen herauszuholen und ihre Leidenschaft für den Sport auf ein neues Niveau zu heben - vom Rückblick auf die besten Sportereignisse vom Morgen bis zur Vorbereitung auf das große Spiel am Abend.

Egal, ob Sie ein erfrischendes Getränk mit Freunden genießen oder ikonische Momente aus der Vergangenheit Revue passieren lassen, der Toshiba TV Z670 bietet die Bühne für einen unvergesslichen Nachmittag voller Sportbegeisterung im Kreis der Freunde.

Nervenkitzel am Abend: Siege feiern, wie sie fallen

Wenn die Sonne untergeht, wird der Toshiba TV Z670 zum Mittelpunkt der Abendunterhaltung jedes Sportfans und verwandelt Ihr Wohnzimmer in einen Sitzplatz in der ersten Reihe im Stadion. Der Z670 ist mit einem hochwertigen REGZA Bass Woofer Pro und Dolby Atmos sowie fortschrittlichen Audio-Softwaretechnologien ausgestattet. Das leistungsstarke Lautsprecherset wird von der neuen REGZA Engine ZRi perfekt abgestimmt und gibt jeden Jubel und jeden Pfiff mit herausragender Klarheit und Wirkung wieder. Ob das Krachen eines Schlägers oder das Dröhnen von Motoren – die 3D-Surround-Sound-Technologie liefert ein beeindruckendes Klangerlebnis, das den Nervenkitzel von Live-Sport zu Ihnen nach Hause bringt.

Der Toshiba TV Z670 ist ein großartiger Begleiter für Sportfans, der das tägliche Fernseherlebnis mit hervorragender Bildqualität, beeindruckendem Sound und intelligenten Funktionen bereichert und die spannende Atmosphäre von Live-Sport ins Wohnzimmer bringt.

Weitere Informationen finden Sie unter @Toshiba TV Global

Informationen zu Toshiba TV:

Toshiba TV blickt auf eine über 70-jährige Geschichte in der Produktion von Fernsehern zurück und ist bekannt für seine exquisite Handwerkskunst, innovativen Ideen und bahnbrechenden Erfindungen. Toshiba TV setzt neue Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche, indem es sich auf eine hervorragende Bildqualität und ein hervorragendes Hörerlebnis konzentriert. Toshiba TV entspringt dem Streben der Kunden nach Exzellenz und bietet verantwortungsvolle Produkte, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Toshiba TV legt großen Wert auf Produktdetails und technologischen Fortschritt und vereint ästhetisch ansprechendes Design, Qualitätssicherung und Markenreputation, um sein Engagement für Authentizität in der realen Welt und sein aufrichtiges Engagement für seine Kunden zu unterstreichen und die langjährige Designphilosophie und das kontinuierliche Streben nach Produktqualität von Toshiba TV zu demonstrieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488396/Bringing_Home_the_Win_Toshiba_TV_Z670_Elevates_the_Everyday_Routines_of_Sports_Fans.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2382469/Toshiba_logo.jpg