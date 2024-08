Ramener la victoire à la maison : Le téléviseur Z670 de Toshiba TV améliore le quotidien des amateurs de sport

HONG KONG, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le monde attend avec impatience les tournois et événements sportifs de cet été, Toshiba TV offre des expériences immersives aux fans de sport pour qu'ils puissent ramener la victoire à la maison. Toshiba TV améliore l'expérience des amateurs de sport et augmente le niveau d'excitation avec le Toshiba TV Z670, offrant une excellente expérience pour les événements pleins d'action.

Rituels du matin : Rester au courant de l'événement

En commençant la journée par un café matinal et le Toshiba TV Z670, les amateurs de sport sont toujours au courant, avant même de sortir de chez eux. Que vous soyez confortablement installé sur le canapé ou que vous vous déplaciez dans la pièce, le grand angle de vision permet de conserver une qualité d'image constante, vous permettant de rester informé et motivé. Commandez votre téléviseur avec la commande vocale Far Field pour changer de chaîne et naviguer dans les menus, le tout avec votre seule voix.

Engagement de mi-journée : Immergé, depuis les points essentiels jusqu'au battage médiatique

Lorsque le grand match commence, le Toshiba TV Z670 transforme le salon en terrain de sport immersif. Les technologies Total HDR Solution et AI 4K Upscaling fonctionnent en tandem pour élever la qualité de l'image, offrant une imagerie claire et des couleurs vives donnant vie aux commentaires classiques et aux documentaires sur les stars. Équipé du mode Filmmaker et de la technologie Quantum Dot Color, le Z670 permet aux fans de profiter de leurs contenus préférés comme les créateurs l'ont voulu, en étant immergés dans un monde de plus d'un milliard de teintes réalistes. Qu'il s'agisse de revoir les meilleurs matchs de la matinée ou de se préparer à l'affrontement du soir, le Toshiba TV Z670 permet aux passionnés de sport de tirer le meilleur parti de leur visionnage de la mi-journée, en élevant leur passion pour le jeu à de nouveaux sommets.

Que ce soit en dégustant une boisson rafraîchissante avec des amis ou en revisitant des moments emblématiques du passé, le Toshiba TV Z670 ouvre la voie à un après-midi inoubliable de célébration de tournoi et de camaraderie.

Les frissons du soir : Une célébration de la victoire

Lorsque le soleil se couche, le Toshiba TV Z670 devient la pièce maîtresse de la soirée des fans de sport, transformant votre salon en une place au premier rang dans le stade. Le Z670 est équipé d'un REGZA Bass Woofer Pro et de Dolby Atmos, ainsi que de technologies logicielles audio avancées. Ce puissant ensemble de haut-parleurs est entièrement réglé par le nouveau moteur REGZA ZRi, reproduisant chaque cri, coup de sifflet et buzzeur avec une clarté et un effet exceptionnels. Qu'il s'agisse du craquement d'une batte ou du rugissement d'un moteur, la technologie 3D Surround Sound offre une expérience audio immersive qui fait entrer le frisson du sport en direct dans votre maison.

Le Toshiba TV Z670 est un compagnon idéal pour les fans de sport. Il améliore leurs expériences de visionnage quotidiennes grâce à une qualité d'image exceptionnelle, un son immersif et des fonctions intelligentes qui apportent le frisson du sport en direct dans leur salon.

Pour plus d'informations, visitez le site : @Toshiba TV Global

À propos de Toshiba TV :

Avec plus de 70 ans d'histoire dans la production de téléviseurs, Toshiba TV est connu pour son savoir-faire exceptionnel, ses idées novatrices et ses inventions révolutionnaires. En privilégiant une qualité d'image et une expérience auditive supérieures, Toshiba TV établit de nouvelles normes en matière de divertissement. Toshiba TV est né de la quête d'excellence des clients, fournissant au monde des produits responsables afin de rendre le monde meilleur. En mettant l'accent sur l'attention portée aux détails des produits et aux avancées technologiques, Toshiba TV intègre un design esthétique, l'assurance qualité et la réputation de la marque pour souligner son engagement en faveur de l'authenticité dans le monde réel et un dévouement sincère envers ses consommateurs, mettant en évidence la philosophie de conception de longue date de Toshiba TV et sa recherche continue de la qualité des produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488396/Bringing_Home_the_Win_Toshiba_TV_Z670_Elevates_the_Everyday_Routines_of_Sports_Fans.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2382469/Toshiba_logo.jpg