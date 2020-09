Dense Air s'associe à Kordia pour soutenir son exploitation des réseaux en Nouvelle-Zélande

Dense Air se réjouit d'avoir choisi Kordia pour la fourniture de son centre d'exploitation des réseaux en Nouvelle-Zélande, ainsi que pour son soutien en matière de logistique et d'ingénierie de terrain

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Dense Air offre des solutions de densification et d'extension des réseaux conçues pour appuyer les opérateurs de réseaux mobiles et permettre la mise en place de réseaux privés, les communications essentielles et la connectivité de l'Internet des objets (IdO). La solution ciblée sur les petites cellules de Dense Air améliore la capacité du réseau et élimine les zones, intérieures et extérieures, non couvertes par le réseau, généralement à titre d'hébergeur neutre. L'infrastructure radio 4G de Dense Air fonctionne dans le spectre de fréquences de 70 MHz de la bande des 2,6 GHz et offrira bientôt aussi la 5G.

L'excellence opérationnelle est un élément clé du service de Dense Air; elle est nécessaire pour conserver la confiance de ses clients exploitants et pour gérer prudemment et en toute sécurité les utilisateurs qui utilisent son réseau. Kordia possède une vaste expérience en matière d'exploitation et fournit déjà de l'infrastructure de réseau, des services et un soutien aux principaux exploitants de la télécommunication et de la radiodiffusion en Nouvelle-Zélande.

Dense Air a intégré son environnement opérationnel au centre d'exploitation des réseaux en tout temps de Kordia, à Wellington, et a conclu un contrat relativement à la mise en œuvre de contrôles, de la gestion des incidents, de la production de rapports sur le rendement et de tableaux de bord automatisés sur les IRC dans les systèmes et les processus existants de Kordia. De plus, Kordia dispose d'une capacité de logistique et de manutention du matériel intégrée à sa force d'ingénierie de terrain qui appuiera l'installation et la mise en service des petites cellules de Dense Air.

Graham Currier, directeur d'exploitation de Dense Air, Nouvelle-Zélande, a déclaré : « Après avoir passé neuf mois à définir les processus en détail et à intégrer le système, nous avons finalement lancé l'exploitation commerciale de nos réseaux. Kordia a démontré être en mesure de soutenir nos propositions de services uniques et de fournir le cadre de soutien de catégorie 1 dont nos entreprises et nos clients ont besoin. »

Glen White, directeur général de Kordia Solutions, Nouvelle-Zélande, a annoncé : « Kordia soutient depuis longtemps les clients grâce à ses solutions de télécommunications, de la construction au soutien de réseau, et nous sommes ravis de travailler avec Dense Air pour lui donner la capacité de fournir de la densification de réseau. Nous savons, grâce à notre expérience en couverture dans les immeubles, qu'il existe une demande de la part des entreprises néo-zélandaises dans ce créneau, et il est formidable de voir Dense Air apporter une solution sur le marché. Nous sommes heureux que Dense Air ai confiance en nos capacités opérationnelles et de support sur le terrain et qu'il nous considère comme fiables pour les aider à fournir le soutien dont leurs clients ont besoin. »

À propos de DENSE AIR

Le siège social de Dense Air se trouve au Royaume-Uni et l'entreprise détient des avoirs de fréquences en Irlande, en Belgique, au Portugal, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dense Air fournit des services de petites cellules hôtes neutres « opérateur des opérateurs » uniques afin de densifier de manière rentable tous les opérateurs ou fournisseurs de services mobiles 4G ou 5G existants. Dense Air New Zealand est basée à Auckland où elle gère ses services commerciaux opérationnels.

Contact pour les médias : Paul Senior ([email protected])

À propos de KORDIA

Kordia est une entreprise spécialisée dans les télécommunications, la sécurité de l'information et les médias. Depuis plus de 60 ans, il offre des services de radiodiffusion, de télécommunications et de réseaux spécialisés innovants et très fiables aux entreprises. L'entreprise jouit d'une forte présence en Nouvelle-Zélande et en Australie, employant plus de 800 ingénieurs hautement qualifiés, des exploitants de réseau et des techniciens de terrain qui créent des réseaux, concluent des contrats et font de la consultation. www.kordia.co.nz

Contact pour les médias : Sally Vernon ([email protected])

