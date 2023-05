Dentex, basée à Zadar, nouveau membre d'Adria Dental Group

ZAGREB, Croatie, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Adria Dental Group , le plus grand groupe dentaire d'Europe centrale et méridionale, a finalisé son investissement dans la clinique dentaire Dentex à Zadar.

Dentex est le leader du marché dans la région de Zadar et de la Dalmatie du nord ; il emploie 42 personnes et dispose de 13 cabinets aux équipements modernes et de son propre laboratoire dentaire.

Dentex

« Nous sommes heureux qu'Adria Dental Group ait reconnu Dentex comme un partenaire qui respecte les exigences strictes du Groupe et qui renforcera davantage sa position sur le marché des services dentaires en Croatie. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de la médecine dentaire, nous avons placé notre clinique en position de leader dans la région de la Dalmatie du Nord, et rejoindre Adria Dental Group nous permettra de développer davantage nos opérations commerciales et nos effectifs, » a déclaré Damir Zekić, docteur en médecine dentaire, fondateur et directeur général de Dentex.

Adria Dental Group dispose désormais d'un réseau de 8 cliniques, 6 laboratoires dentaires, et plus de 90 cabinets dentaires aux équipements modernes avec plus de 500 employés, dont plus de 200 spécialistes en médecine dentaire, et un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros. Le Groupe a traité plus de 300 000 patients.

« Nous sommes impatients que Dentex intègre le Groupe, car cela renforcera sa présence dans toute la Croatie. Dentex a commencé il y a 20 ans avec seulement 3 employés et n'a cessé de croître depuis, et ce grâce à son attachement à fournir la plus haute qualité de service. Et la plus haute qualité de service est au cœur de la mission d'Adria Dental Group parce que nous croyons que seuls les clients satisfaits garantissent une position de qualité sur le marché et une durabilité à long terme », a déclaré Gordan Muškić, président du conseil d'administration d'Adria Dental Group.

« Chez Adria Dental Group, nous utilisons des équipements de pointe dans tous les domaines des soins dentaires et nous n'avons de cesse de rehausser les normes sur le marché intérieur. La santé de nos patients et la satisfaction dans leur sourire sont notre priorité, a souligné Andrija Petar Bošnjak, docteur en médecine dentaire, parodontologue, dentiste en chef chez Adria Dental Group.

Provectus Capital Partners (PCP), société d'investissement basée à Zagreb, a créé le plus grand fonds de capital-investissement de la zone Adriatique qui est propriétaire d'Adria Dental Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2082615/Dentex_Adria_Dental_Group.jpg

