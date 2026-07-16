DentSpa renforce la confiance mondiale dans les services dentaires turcs grâce à la certification GHA

Cette réussite met en évidence l'importance que DentSpa accorde à la confiance, à la communication, à la coordination des soins et à la continuité de la prise en charge à chaque étape du séjour dentaire.

PALM BEACH GARDENS, Floride, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La clinique DentSpa, une clinique dentaire basée à Istanbul qui accueille des patients internationaux, a obtenu la certification d'excellence en matière d'expérience patient dans le cadre du tourisme médical décernée par l'Global Healthcare Accreditation (GHA). Cette étape importante témoigne de l'engagement de DentSpa à offrir aux touristes dentaires une expérience sûre, transparente, respectueuse des différences culturelles et centrée sur le patient, avant, pendant et après le traitement.

Situé dans le quartier de Şişli à Istanbul, DentSpa a mis au point un modèle de tourisme de santé axé presque exclusivement sur les patients étrangers à la recherche de soins dentaires et maxillo-faciaux de haute qualité. Grâce à son approche intégrée, DentSpa coordonne l'évaluation clinique, la planification des traitements, la communication, le transport, l'hébergement à l'hôtel et le suivi post-traitement pour les patients se rendant à l'étranger pour y recevoir des soins.

« L'obtention de la certification GHA constitue une reconnaissance importante de l'engagement de DentSpa envers les patients internationaux et de la confiance qu'ils nous accordent lorsqu'ils se rendent à l'étranger pour des soins dentaires », a déclaré le Dr Ahnaf Aljajah, fondateur et directeur général de DentSpa. « Notre objectif a toujours été d'allier excellence clinique, technologie de pointe, communication transparente et une expérience agréable et bienveillante, afin que chaque patient se sente en confiance et pris en charge tout au long de son parcours. » Le processus de certification GHA nous a permis d'aborder l'expérience patient sous un angle véritablement international, de renforcer nos systèmes pour répondre aux besoins spécifiques des patients étrangers en quête de soins médicaux, et d'aligner davantage notre programme sur les meilleures pratiques reconnues à l'échelle mondiale. « Pour DentSpa, la certification GHA apporte une valeur ajoutée non seulement en tant que marque de reconnaissance, mais aussi en tant que cadre favorisant l'amélioration continue, le renforcement de la confiance et la croissance durable sur le marché mondial du tourisme dentaire. »

« La réussite de DentSpa témoigne d'une compréhension approfondie des attentes des voyageurs médicaux d'aujourd'hui : Non seulement des soins cliniques d'excellence, mais aussi de la clarté, une bonne coordination, une prise en compte des spécificités culturelles, de la transparence et un suivi fiable à chaque étape du parcours », a déclaré Renée-Marie Stephano, directrice générale de Global Healthcare Accreditation. « De nombreuses organisations au service des patients internationaux accordent une grande importance au marketing, aux infrastructures ou à la technologie, mais risquent de négliger les lacunes opérationnelles cachées qui influent sur la confiance, la sécurité, le taux de conversion, la fidélité et la réputation à long terme. » La certification GHA aide les organisations à appréhender le parcours du patient du point de vue du touriste médical et des partenaires internationaux qui orientent, financent ou soutiennent ces soins. « En obtenant la certification d'excellence en matière d'expérience patient dans le domaine du tourisme médical, DentSpa a démontré qu'elle ne se contentait pas d'attirer des patients internationaux pour des soins dentaires, mais qu'elle investissait dans les systèmes, les normes et la responsabilité nécessaires pour leur offrir un service alliant cohérence, transparence et confiance. »

Fondé en 2018, DentSpa allie des soins dentaires de pointe à un cadre digne d'un spa, conçu pour réduire le stress et améliorer le confort des patients qui doivent parfois parcourir de longues distances pour bénéficier d'un traitement complexe. Les services proposés par la clinique comprennent la dentisterie implantaire, la restauration d'arcades complètes, les techniques All-on-4 et All-on-6, la chirurgie buccale et maxillo-faciale, les greffes osseuses, la prosthodontie, les couronnes, les bridges, la restauration complète de la bouche, les traitements parodontaux, les facettes, la conception du sourire et les soins restaurateurs multidisciplinaires complexes.

Le programme de tourisme de santé de DentSpa s'appuie sur une vaste infrastructure opérationnelle, comprenant notamment environ 150 agents de centre d'appels, une équipe de conseil médical composée de 20 membres, des chauffeurs, des spécialistes de la planification et des équipes chargées de la coordination hôtelière. Ce programme est supervisé par la direction générale et mène ses activités en collaboration avec les équipes chargées des aspects cliniques, financiers, de la qualité et de l'expérience des patients. Cette structure facilite la planification préalable des traitements, la prise de rendez-vous, l'affectation des ressources et la continuité des soins, tout en aidant les patients étrangers à gérer les aspects logistiques et cliniques liés à leur déplacement à Istanbul pour y suivre un traitement.

La certification GHA « Excellence in Medical Travel Patient Experience » évalue les systèmes, les processus et les points de contact qui façonnent l'expérience des patients se déplaçant à l'étranger pour recevoir des soins. Cette certification porte notamment sur des domaines tels que la gestion des demandes des patients, la communication avant l'arrivée, la planification des traitements, le consentement éclairé, l'accompagnement culturel et linguistique, la transparence financière, la coordination des déplacements, les transitions entre les différents soins, les procédures de sortie et le suivi post-traitement. Pour les professionnels dentaires qui accueillent des patients étrangers, ces éléments revêtent une importance particulière, car les patients prennent souvent leurs décisions thérapeutiques avant même d'arriver à destination et doivent poursuivre leur convalescence et leurs soins à long terme après leur retour chez eux.

Alors que la demande en soins dentaires ne cesse de croître, les patients recherchent de plus en plus des prestataires capables de faire preuve non seulement de compétences cliniques, mais aussi de fiabilité opérationnelle, de communication, de transparence et de continuité des soins. La certification GHA aide les établissements de santé à se démarquer sur un marché mondial concurrentiel en validant leur engagement à répondre aux besoins spécifiques des patients en déplacement qui recherchent des soins médicaux ou dentaires.

Pour DentSpa, cette réussite renforce sa position de référence auprès des patients internationaux à la recherche de soins dentaires de pointe à Istanbul. Cela contribue également à renforcer la réputation grandissante de la Turquie en tant que destination phare du tourisme médical et dentaire, où la qualité, l'accessibilité, la technologie et l'expérience des patients jouent un rôle de plus en plus déterminant dans les décisions des patients internationaux.

Pour plus d'informations sur la clinique DentSpa, rendez-vous sur dentspa.com.

À propos de Global Healthcare Accreditation (GHA) :

Chez GHA, nous sommes bien plus qu'un simple organisme d'accréditation : nous sommes des partenaires stratégiques engagés à améliorer l'expérience des patients et les pratiques de santé à l'échelle mondiale. Notre expertise, issue des principaux organismes d'accréditation, des pionniers du secteur de la santé et des dirigeants de premier plan du secteur du tourisme médical, nous permet de proposer des solutions sur mesure aux gouvernements, aux prestataires de soins de santé et aux autres acteurs du secteur à travers le monde. Grâce à ses services d'accréditation, de certification, de formation, de développement, d'optimisation et de conseil, GHA favorise la transparence, des soins centrés sur le patient et l'amélioration continue.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur GlobalHealthcareAccreditation.com.