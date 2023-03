Dentsu concorda em adquirir a Tag para aumentar a produção criativa e os recursos de transformação e tecnologia do cliente

TÓQUIO, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- ADentsu Group Inc. [(Tóquio: 4324) (ISIN: JP3551520004; Presidente e CEO: Hiroshi Igarashi; Sede: Tóquio; Capital: 74.609,81 milhões de ienes] anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo com a Advent International sob o qual a dentsu adquirirá a Tag Worldwide Holdings Ltd, a potência global de produção de marketing digital omnicanal. A aquisição apoiará a estratégia da dentsu de oferecer soluções integradas para clientes na convergência de marketing, tecnologia e consultoria, unindo as ofertas de serviços do grupo como nunca antes. A infraestrutura digital e os serviços da Tag fornecerão conteúdo de alta qualidade em velocidade e escala para criativos, um mecanismo de personalização dimensionado para gerenciamento da experiência do cliente (CXM), além de adicionar poder à Otimização de Conteúdo Dinâmico (DCO) de mídia. Após a conclusão, a aquisição elevará a receita líquida de Tecnologia e Transformação do Cliente (CT&T) da dentsu para 34%, acima dos 32% do ano fiscal de 2022. A dentsu definiu a "Transformação e Crescimento dos Negócios" como um dos quatro pilares de seu plano de gestão de médio prazo e uma das prioridades é atingir 50% de suas receitas com CT&T.

A Tag trabalha com marcas líderes para transformar seus recursos de negócios e marketing para fornecer conteúdo em velocidade e escala em canais, culturas e regiões. Com soluções inteligentes, sustentáveis e baseadas em tecnologia no coração de tudo o que faz, a Tag permite que as marcas operem com mais eficiência e eficácia para se destacar, crescer e desperdiçar menos. A organização se tornará a sexta marca de rede da dentsu e manterá a marca Tag no futuro previsível.

A aquisição reforçará substancialmente os recursos de produção digital criativa da dentsu, adicionando 2.800 colegas localizados em 29 países ao redor do mundo, com um centro de produção global e dez centros especializados. O portfólio de serviços existente da Tag está estruturado em torno de três disciplinas principais: Produção criativa (incluindo vídeo digital, CGI de ponta, imagem em movimento, AR / VR e pós-produção), Tecnologia (com foco em design UX, desenvolvimento de sites e plataformas, serviços gerenciados e Digital Interact (Di)) e Ativação de Canais (composto por assessoria estratégica e entrega de conteúdo omnicanal).

A Tag utiliza um modelo de entrega global robusto para fornecer aos clientes soluções escaláveis e cobertura 24 horas por dia. O modelo reflete de perto a própria estrutura Networked Talent da dentsu, por meio da qual os clientes obtêm a melhor experiência, conectada em rede de onde quer que esteja, entregue de forma consistente e com os mais altos níveis de qualidade disponíveis na dentsu. É essa combinação de tecnologia e pessoas que transcende a localização e otimiza a entrega para os clientes.

Fundada em 1972, a Tag foi adquirida pela Advent International em 2017 e cresceu significativamente após mais de € 100 milhões em investimentos e a conclusão bem-sucedida de seis aquisições para aprimorar ainda mais as capacidades do negócio. O modelo de hub distribuído da Tag permite que ela seja uma parceira de produção de ponta a ponta sempre ativa para 38 das 100 marcas líderes mundiais, com permanência média de cliente de mais de sete anos. Uma base fundamental desse sucesso é a Digital Interact (Di), uma plataforma martech unificada que ajuda os profissionais de marketing a gerenciar melhor as campanhas, acessar, automatizar e otimizar conteúdo e explorar as redes globais de produção criativa, sourcing e transcriação da Tag.

Hiroshi Igarashi, presidente e CEO da Dentsu Group Inc., disse: "A Tag realmente nos permitirá ampliar nosso negócio de CT&T para clientes globais com uma solução voltada para a tecnologia. Ao aplicar a personalização em massa nas três linhas de serviços, criaremos a melhor oferta de criatividade horizontal da categoria. Os valores que a equipe de liderança da Tag estabeleceu e cultivou ao longo dos últimos 50 anos refletem muito a própria cultura e os valores da dentsu, com um foco compartilhado em propósito social, DEI e sustentabilidade. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas a Tag à família dentsu e ao nosso sucesso compartilhado."

David Kassler, CEO global da Tag, disse: "Mal podemos esperar para começar esta próxima fase de nossa jornada e não poderíamos estar mais felizes por nos juntarmos à família dentsu. O mercado está se movendo incrivelmente rápido em direção a serviços integrados - a combinação da produção de conteúdo habilitada para tecnologia global da Tag com as habilidades mais amplas de marketing, tecnologia e consultoria da dentsu será tremendamente aditiva para ambos os conjuntos de nossos maravilhosos clientes."

Oportunidade para clientes

Uma combinação poderosa de entrega e personalização globais de conteúdo em escala:

A aquisição da Tag ampliará significativamente a oferta de conteúdo da dentsu para atender marcas globais em toda a jornada do cliente, da forma mais eficiente possível. À medida que a web se torna mais imersiva e o surgimento da Web3 cria uma fome insaciável por conteúdo mais rico e personalizado entre as telas, a dentsu e a Tag juntas fornecerão o mecanismo moderno perfeito para criação, distribuição e personalização de conteúdo.

Estrutura da empresa

A Tag continuará sendo uma marca distinta dentro da dentsu, continuará a ser liderada por David Kassler, CEO Global da Tag, e permanecerá sediada em Londres, Reino Unido.

Resumo dos termos da transação

A transação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas e espera-se que seja concluída no final de 2023, sujeita à obtenção das aprovações antitruste necessárias e às condições habituais de fechamento. A Lazard atuou como consultora financeira da dentsu em relação à transação.

A dentsu espera que a aquisição proporcione uma série de benefícios financeiros, incluindo a aceleração do crescimento da receita orgânica, aumento do perfil das receitas de CT&T e aumento do lucro por ação. Após a conclusão, a Tag representará aproximadamente 3% da receita da dentsu e adicionará fluxos de receita contratados de longo prazo.

Sobre a dentsu

A dentsu é a rede projetada para o que vem a seguir, ajudando os clientes a prever e planejar oportunidades futuras disruptivas e a criar novos caminhos para o crescimento na economia sustentável. Adotando uma abordagem centrada nas pessoas para a transformação dos negócios, usamos insights para conectar marca, conteúdo, comércio e experiência, sustentados pela criatividade moderna. Como parte da Dentsu Group Inc. (Tóquio: 4324; ISIN: JP3551520004), estamos sediados em Tóquio, Japão e nossa base de funcionários de 69.000 profissionais dedicados trabalha em quatro regiões (Japão, Américas, EMEA e APAC). A dentsu combina a inovação japonesa com uma perspectiva global diversificada para impulsionar o crescimento do cliente e moldar a sociedade.

Site da Dentsu:https://www.dentsu.com/

Site da Dentsu Group Inc.:https://www.group.dentsu.com/en/

Sobre a Tag

A Tag trabalha com marcas para criar e entregar conteúdo impactante em velocidade e escala. Da produção criativa e ativação ao sourcing e entrega estratégicos, análise e experiência, transcendemos os pontos de contato físicos e digitais para permitir que o conteúdo e os conceitos da marca viajem globalmente e se conectem localmente, por meio de soluções flexíveis e habilitadas para a tecnologia.

https://www.tagww.com/

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes investidoras globais em capital privado. A empresa investiu em mais de 400 investimentos de capital privado em 41 países e, em 30 de setembro de 2022, tinha US$ 89 bilhões em ativos sob gestão. Com 14 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 285 profissionais de investimento em capital privado na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A Advent concentra seus investimentos em cinco setores principais: serviços comerciais e financeiros; assistência médica; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia.

Para mais informações, acesse www.adventinternational.com.

Isenção de responsabilidade

A Lazard & Co., Limited ("A Lazard"), autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira), está atuando exclusivamente como consultora financeira da dentsu e de ninguém mais em conexão com a transação e não será responsável por nenhuma outra pessoa além da dentsu por oferecer as proteções oferecidas aos clientes da Lazard, nem por fornecer aconselhamento em relação à transação ou quaisquer outros assuntos mencionados neste anúncio. Nem a Lazard nem nenhuma de suas afiliadas devem ou aceitam qualquer dever, obrigação ou responsabilidade (seja direta ou indireta, seja em contrato, em ato ilícito, sob estatuto ou de outra forma) a qualquer pessoa que não seja cliente da Lazard em conexão com este anúncio, qualquer declaração contida neste documento ou de outra forma.

