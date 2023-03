dentsu accepte d'acquérir Tag pour accroître ses capacités de production créative, de transformation de la clientèle et de technologie

TOKYO, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dentsu Group Inc. [(Tokyo: 4324) (ISIN: JP3551520004) ; Président et PDG : Hiroshi Igarashi ; Siège social : Tokyo ; Capital : 74 609,81 millions de yens] a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif avec Advent International en vertu duquel dentsu fera l'acquisition de Tag Worldwide Holdings Ltd, le géant mondial de marketing numérique omnicanal. L'acquisition soutiendra la stratégie de dentsu qui consiste à offrir des solutions client intégrées à la convergence du marketing, de la technologie et du conseil, en unifiant les offres de services du groupe comme jamais auparavant. L'infrastructure et les services numériques de Tag fourniront un contenu de haute qualité à grande vitesse et à grande échelle pour la création, un moteur de personnalisation à grande échelle pour la gestion de l'expérience client (CXM), et ajouteront de la puissance à l'optimisation dynamique du contenu (DCO) des médias. Une fois l'acquisition réalisée, le chiffre d'affaires net de dentsu dans le domaine de la transformation de la clientèle et de la technologie (CT&T) passera de 32 % à 34 % pour l'exercice 2022. dentsu a fait de la « transformation et de la croissance de l'entreprise » l'un des quatre piliers de son plan de gestion à moyen terme et l'une de ses priorités est d'atteindre 50 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de la transformation des clients et de la technologie.

Tag travaille avec des marques de premier plan pour transformer leurs capacités commerciales et marketing afin de fournir du contenu à grande vitesse et à grande échelle sur tous les canaux, dans toutes les cultures et dans toutes les régions. Avec des solutions intelligentes, durables et axées sur la technologie au cœur de tout ce qu'elle fait, Tag permet aux marques d'opérer plus efficacement pour se démarquer, croître et gaspiller moins. L'organisation deviendra la sixième marque de réseau de dentsu et conservera la marque « Tag » pour le moment.

L'acquisition renforcera considérablement les capacités de production numérique créative de dentsu, en ajoutant 2 800 collègues répartis dans 29 pays à travers le monde, avec un centre de production mondial et dix centres spécialisés. Le portefeuille de services actuel de Tag s'articule autour de trois disciplines principales : la production créative (y compris vidéo numérique, CGI haut de gamme, animations, AR / VR et post-production), la technologie (axée sur la conception de l'expérience utilisateur, le développement de sites Internet et de plateformes, les services gérés et Digital Interact (Di)) et l'activation des canaux (comprenant le conseil stratégique et la fourniture d'un contenu omnicanal).

Tag utilise un modèle de prestation global robuste pour fournir à ses clients des solutions évolutives et une couverture 24 heures sur 24. Ce modèle reflète étroitement la structure de talents en réseau de dentsu, grâce à laquelle les clients bénéficient de la meilleure expertise, mise en réseau où qu'elle se trouve, fournie de manière cohérente et aux plus hauts niveaux de qualité disponibles dans l'ensemble de dentsu. C'est cette combinaison de technologie et de personnes talentueuses qui transcende les lieux et optimise les prestations pour les clients.

Fondée en 1972, Tag a été acquise par Advent International en 2017 et s'est développée de manière significative suite à plus de 100 millions d'euros d'investissement et à la réalisation réussie de six acquisitions visant à renforcer les capacités de l'entreprise. Le modèle de hub distribué de Tag lui permet d'être un partenaire de production de choix, toujours actif et de bout en bout, pour 38 des 100 plus grandes marques mondiales, avec une ancienneté moyenne des clients de plus de sept ans. L'un des fondements de ce succès est Digital Interact (Di), une plateforme de technologie marketing unifiée qui aide les spécialistes du marketing à mieux gérer leurs campagnes, à accéder au contenu, à l'automatiser et à l'optimiser, et à exploiter de manière transparente les réseaux mondiaux de production créative, d'approvisionnement et de transcréation de Tag.

Hiroshi Igarashi, président et responsable de la direction du Groupe Dentsu Inc. a déclaré : « Tag nous permettra vraiment d'étendre nos activités de transformation de la clientèle et de la technologie pour les clients mondiaux grâce à une solution axée sur la technologie. En appliquant la personnalisation de masse à ces trois lignes de services, nous créerons une offre de création horizontale, la meilleure de sa catégorie. Les valeurs que l'équipe dirigeante de Tag a établies et cultivées au cours des 50 dernières années reflètent parfaitement la culture et les valeurs de Dentsu, avec un accent commun sur l'objectif social, la diversité, l'équité et l'inclusion et le développement durable. Nous sommes impatients d'accueillir Tag au sein de la famille dentsu et de contribuer à notre succès commun ».

David Kassler, PDG mondial de Tag, a déclaré : « Nous sommes impatients d'entamer cette nouvelle phase de notre parcours et nous ne pourrions être plus heureux de rejoindre la famille dentsu. Le marché évolue incroyablement vite vers des services intégrés ; la combinaison de la production mondiale de contenu basée sur la technologie de Tag avec les compétences plus larges de dentsu en matière de marketing, de technologie et de conseil sera extrêmement bénéfique pour nos deux groupes de clients ».

Opportunité pour les clients

Une puissante combinaison de diffusion de contenu mondial et de personnalisation à grande échelle :

L'acquisition de Tag permettra à dentsu d'élargir considérablement son offre de contenu, de sorte qu'elle pourra servir des marques mondiales tout au long du parcours du client, de la manière la plus efficace possible. Alors qu'Internet devient de plus en plus immersif et que l'avènement du Web 3.0 crée une faim insatiable de contenu multi-écran plus riche et plus personnalisé, dentsu et Tag fourniront ensemble le moteur moderne parfait pour la création, la distribution et la personnalisation du contenu.

Structure de l'entreprise

Tag restera une marque distincte au sein de dentsu, continuera d'être dirigée par David Kassler, PDG mondial de Tag, et son siège social demeurera à Londres, au Royaume-Uni.

Résumé des conditions de la transaction

La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée dans le courant de l'année 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations antitrust requises et des conditions de clôture habituelles. Lazard a agi en tant que conseiller financier de Dentsu dans le cadre de la transaction.

Dentsu s'attend à ce que l'acquisition apporte un certain nombre d'avantages financiers, notamment l'accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires, l'amélioration du profil des revenus de transformation de la clientèle et de la technologie et l'augmentation de son bénéfice par action. Une fois l'acquisition réalisée, Tag représentera environ 3 % des revenus de dentsu et ajoutera des flux de revenus contractuels à long terme.

À propos de dentsu

dentsu est le réseau conçu pour l'avenir, aidant ses clients à prévoir et à planifier les opportunités futures et à créer de nouvelles voies de croissance dans l'économie durable. En adoptant une approche de la transformation des entreprises centrée sur les personnes, nous utilisons nos connaissances pour relier la marque, le contenu, le commerce et l'expérience, en nous appuyant sur une créativité moderne. Faisant partie du groupe Dentsu Inc. (Tokyo: 4324 ; ISIN: JP3551520004), notre siège social se trouve à Tokyo, au Japon, et nos 69 000 employés, des professionnels dévoués, travaillent dans quatre régions (Japon, Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie Pacifique). dentsu associe l'innovation japonaise à une perspective mondiale diversifiée pour stimuler la croissance de ses clients et façonner la société.

À propos de Tag

Tag travaille avec les marques pour créer et diffuser du contenu percutant, rapidement et à grande échelle. De la production créative et de l'activation à l'approvisionnement stratégique et à la livraison, à l'analyse et à l'expertise en la matière, nous transcendons les points de contact numériques et physiques pour permettre au contenu et aux concepts de la marque de voyager à l'échelle mondiale et de se connecter localement, grâce à des solutions flexibles et technologiques.

À propos d'Advent International

Fondée en 1984, Advent International est l'un des investisseurs privés les plus importants et les plus expérimentés au monde. La société a investi dans plus de 400 investissements en private equity à travers 41 pays, et au 30 septembre 2022, elle avait 89 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Avec 14 bureaux dans 12 pays, Advent a mis en place une équipe globalement intégrée de plus de 285 professionnels du capital-investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société se concentre sur les investissements dans cinq secteurs clés, à savoir les services commerciaux et financiers, la santé, l'industrie, le commerce de détail, la consommation et les loisirs, et la technologie.

Clause de non-responsabilité

Lazard & Co., Limited (« Lazard »), qui est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, agit exclusivement en tant que conseiller financier de dentsu et de personne d'autre dans le cadre de la transaction et ne sera responsable envers personne d'autre que dentsu de la fourniture des protections accordées aux clients de Lazard, ni de la fourniture de conseils relatifs à la transaction ou à toute autre question mentionnée dans la présente annonce. Ni Lazard ni aucun de ses affiliés ne doit ou n'accepte un devoir, une responsabilité ou une obligation quelconque (directe ou indirecte, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre) envers toute personne qui n'est pas un client de Lazard en relation avec cette annonce, toute déclaration contenue dans le présent document ou autre.

