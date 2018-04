Deoleo annonce des investissements de 50 millions d'euros, appuyés par les actionnaires et les institutions financières

Représentant à l'heure actuelle 10,4 %[1] du marché mondial de l'huile d'olive, Deoleo prévoit de consolider la place de ses marques primées : BERTOLLI®, Carbonell et Carapelli. L'innovation commerciale de Deoleo va passer par le rajeunissement mondial de la marque Bertolli, le lancement de sa gamme premium sous les marques Carapelli et Hojiblanca en Espagne, une gamme de produits renouvelée pour Carbonell et l'arrivée d'olives de table avec le lancement d'une nouvelle ligne premium en 2018, sous les marques Bertolli et Carapelli.

« Ces investissements reflètent la confiance dans notre expertise en gestion et nos plans commerciaux, autant d'atouts qui devraient impacter positivement les résultats de Deoleo sur les marchés mondiaux », a déclaré Pierluigi Tosato, président-directeur général de Deoleo. « La nouvelle capacité financière va nous permettre d'investir davantage dans nos marques sur les marchés clés et de nouer des liens encore plus étroits avec des fournisseurs qui s'engagent, comme Deoleo, pour la qualité, l'innovation, la traçabilité et, surtout, pour la création de valeur partagée dans notre secteur ».

Le financement sera assuré par l'alliance d'une extension de 25 millions d'euros d'une facilité de crédit renouvelable existante et d'une augmentation de capital par le biais de droits préférentiels de souscription représentant les 25 millions d'euros restants.

Le CCO[2] de Deoleo, Miguel de Jaime, a souligné : « Une plus grande capacité financière, associée à la flexibilité et l'efficacité opérationnelles que nous avons récemment atteintes, va nous permettre d'exploiter de réelles opportunités de marché et de stimuler la croissance grâce à des produits d'une qualité unique et des marques premium. Grâce à cela, nous allons répondre à la demande toujours croissante des clients qui accordent de l'importance à la santé, au bien-être social, à la transparence, la qualité et la durabilité ».

Deoleo est une entreprise alimentaire multinationale espagnole et le plus grand embouteilleur d'huile d'olive au monde. Présente dans plus de 80 pays sur les cinq continents, elle possède des usines en Espagne et en Italie et des bureaux commerciaux dans 15 pays. Deoleo a des marques très reconnues sur le plan international, comme Bertolli, la marque la plus vendue aux États-Unis, Carapelli et Sasso, sans oublier les marques espagnoles Carbonell, Hojiblanca et Koipe.

