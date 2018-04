Deoleo Kondigt Investeringen van 50 Miljoen Euro aan Investeringen Gesteund door Aandeelhouders en Financiële Instanties

Deoleo, met een huidig aandeel op de totale wereldmarkt voor olijfolie van 10,4%[1], is van plan om zijn bekroonde merken verder te versterken: BERTOLLI®, Carbonell en Carapelli. Deoleo zal commerciële innovatie leveren door middel van vernieuwing op mondiale schaal van het wereldwijd leidende merk Bertolli, de lancering van onze premium serie onder de merken Carapelli en Hojiblanca in Spanje, een hernieuwd productassortiment voor Carbonell en de introductie van tafelolijven met de lancering van een nieuwe premium lijn in 2018 onder de merken Bertolli en Carapelli.

"Deze investeringen weerspiegelen vertrouwen in onze management-expertise en ondernemingsplannen, die allemaal een positief effect zullen hebben op de bedrijfsresultaten van Deoleo in mondiale markten," aldus Deoleo's Voorzitter enCEO Pierluigi Tosato. "De nieuwe financiële capaciteit zal ons in staat stellen om de investeringen in onze merken in belangrijke markten te verhogen en om nog betere samenwerking aan te gaan met leveranciers die, net als Deoleo, gecommitteerd zijn aan kwaliteit, innovatie, traceerbaarheid en, bovenal, het creëren van gezamenlijke waarde in onze sector".

De financiering wordt geleverd door middel van een combinatie van uitbreiding met 25 miljoen euro van een bestaande renouvellerende kredietfaciliteit, alsmede verhoging van het kapitaal met bevoorrecht inschrijvingsrechten ter waarde van nog eens 25 miljoen euro.

Deoleo CCO[2] Miguel de Jaime benadrukt het volgende: "De verhoogde financiële capaciteit gecombineerd met onze nieuw verkregen operationele flexibiliteit en efficiëntie zullen ons in staat stellen om werkelijke marktkansen te grijpen en groei te stimuleren dankzij producten met een unieke kwaliteit en topmerken, waardoor wij zullen kunnen inspelen op de steeds meer toenemende vraag van klanten die waarde hechten aan gezondheid, sociaal welzijn, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid."

DEOLEO (BME: OLE)

Deoleo is een Spaanse multinationale voedselproducent en bottelaar van de best verkochte olijfolie ter wereld, actief in meer dan 80 landen in vijf werelddelen. Het heeft fabrieken staan in Spanje en Italië en lokale verkoopkantoren in 15 landen. Deoleo heeft wereldwijd toonaangevende merken als Bertolli, het best-verkochte merk in de Verenigde Staten, Carapelli en Sasso; en de Spaanse merken Carbonell, Hojiblanca en Koipe.

