Depot Connect International (DCI) nombra a Stan Kolev director financiero

TAMPA, Fla., 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI), líder mundial en servicios de contenedores cisterna y soluciones logísticas, ha anunciado hoy el nombramiento de Stan Kolev, CPA y CMA, como director financiero. Kolev aporta más de 25 años de experiencia en puestos de dirección ejecutiva en el ámbito de las finanzas y la contabilidad, con amplios conocimientos y una especialización en estrategias de crecimiento respaldadas por capital riesgo y servicios industriales.

Stan Kolev joins DCI as Chief Financial Officer

Kolev se une a DCI tras una exitosa trayectoria como director financiero de ITS Logistics, un proveedor líder de logística para terceros con una facturación superior a los 1.3B$, donde ocupó el cargo de director financiero hasta la reciente y exitosa venta de la empresa a un comprador estratégico. Anteriormente, ocupó el cargo de director financiero en Industrial Service Solutions, un proveedor líder de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), donde desempeñó un papel fundamental en la ejecución de una exitosa estrategia de «compra y expansión» que hizo crecer a la empresa de menos de 300 millones de dólares a más de 550 millones de dólares en ingresos anuales, lo que culminó en una exitosa venta a un nuevo inversor de capital riesgo.

En su nuevo cargo, Kolev dirigirá la estrategia financiera global de DCI, incluyendo la información financiera, la tesorería y la integración de fusiones y adquisiciones.

«La amplia experiencia de Stan en el ámbito del capital riesgo y su éxito en la expansión de plataformas industriales complejas lo convierten en el líder ideal para nuestras operaciones financieras», afirmó Christopher Synek, director ejecutivo de Depot Connect International. «Su capacidad para sintetizar cuestiones complejas e impulsar el valor para los accionistas será fundamental ahora que DCI entra en su siguiente fase de crecimiento. Estamos encantados de darle la bienvenida al equipo directivo».

Kolev posee un Máster en Contabilidad y Fiscalidad por la Florida Gulf Coast University y un Máster en Finanzas por la Universidad de Economía de Varna (Bulgaria). Es tanto contable público certificado como contable de gestión certificado.

«Estoy encantado de unirme a DCI en un momento tan crucial de su trayectoria de crecimiento», afirmó Kolev. «Estoy deseando trabajar con Chris y con todo el equipo para reforzar la reputación de DCI en materia de excelencia operativa e impulsar aún más el valor para nuestros clientes y partes interesadas».

Acerca de Depot Connect International

Depot Connect International es un proveedor líder de servicios para contenedores cisterna, que ofrece una amplia gama de soluciones para este tipo de contenedores, incluyendo limpieza, reparaciones, mantenimiento, transporte y almacenamiento. Con un compromiso con la excelencia, DCI se esfuerza por satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes y ampliar su presencia en mercados clave. Para obtener más información, visite https://www.depotconnect.com/.

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