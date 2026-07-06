Depot Connect International (DCI) benoemt Stan Kolev tot Chief Financial Officer

TAMPA, Fla., 6 juli 2026 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI), een wereldwijde marktleider op het gebied van tankcontainerdiensten en logistieke oplossingen, heeft vandaag de benoeming bekendgemaakt van Stan Kolev, CPA, CMA, tot Chief Financial Officer. Kolev brengt meer dan 25 jaar ervaring mee op leidinggevend niveau in financiën en boekhouding, met uitgebreide expertise en een gespecialiseerde focus op door private equity gesteunde groeistrategieën en industriële dienstverlening.

Stan Kolev joins DCI as Chief Financial Officer

Kolev treedt in dienst bij DCI na een succesvolle periode als CFO bij ITS Logistics, een vooraanstaande externe logistieke dienstverlener met een omzet van meer dan 1,3 miljard dollar, waar hij als CFO actief was tot en met de recente succesvolle verkoop van het bedrijf aan een strategische koper. Daarvoor was hij CFO bij Industrial Service Solutions, een toonaangevende MRO-dienstverlener, waar hij een cruciale rol speelde bij de uitvoering van een succesvolle 'buy-and-build'-strategie die het bedrijf van minder dan 300 miljoen dollar naar meer dan 550 miljoen dollar aan jaarlijkse omzet bracht, met als hoogtepunt een succesvolle verkoop aan een nieuwe private-equity-investeerder.

In zijn nieuwe functie zal Kolev leiding geven aan de wereldwijde financiële strategie van DCI, waaronder financiële verslaglegging, treasury en M&A-integratie.

"Stans uitgebreide ervaring in private equity en zijn succes bij het opschalen van complexe industriële platforms maken hem de ideale leider voor onze financiële activiteiten", aldus Christopher Synek, CEO van Depot Connect International. "Zijn vermogen om complexe kwesties te doorgronden en aandeelhouderswaarde te creëren zal van cruciaal belang zijn nu DCI de volgende groeifase ingaat. We zijn verheugd hem te mogen verwelkomen in het managementteam."

Kolev heeft een Master of Science in Accounting and Taxation behaald aan de Florida Gulf Coast University en een Master of Science in Finance aan de Economische Universiteit van Varna, Bulgarije. Hij is zowel registeraccountant (CPA) als gecertificeerd managementaccountant (CMA).

"Ik ben verheugd om bij DCI aan de slag te gaan op zo'n cruciaal moment in het groeitraject van het bedrijf", aldus Kolev. "Ik kijk ernaar uit om samen met Chris en het hele team voort te bouwen op de reputatie van DCI op het gebied van operationele uitmuntendheid en om nog meer waarde te creëren voor onze klanten en belanghebbenden."

Over Depot Connect International

Depot Connect International is een toonaangevende aanbieder van tankdiensten en biedt een uitgebreid scala aan oplossingen voor tankcontainers, waaronder reiniging, reparaties, onderhoud, transport en opslag. Met een toewijding aan uitmuntendheid streeft DCI ernaar om aan de veranderende behoeften van zijn klanten te voldoen en zijn aanwezigheid in belangrijke markten uit te breiden. Ga voor meer informatie naar https://www.depotconnect.com/.

Contactpersoon voor mediavragen:

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