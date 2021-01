Der Anbieter von Cloud Contact Center-Software VCC Live startet eine Reihe von Videokursen, die Führungskräften im Bereich Customer Experience zum Erfolg verhelfen sollen

Fallstudien, Strategien und Best Practices zur Verbesserung der Contact Center Performance werden in der VCC Live Academy, die am 27. Januar startet, kostenlos zur Verfügung gestellt.

BUDAPEST, Ungarn, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Mit dem Ziel, Contact Center-Führungskräften praktisches Wissen zu vermitteln, freut sich VCC Live über den Start der VCC Live Academy, einer Online-Lernplattform, auf der Videokurse angeboten werden, u.a. zum Management von Contact Center-Abläufen, zur Steigerung der Produktivität von Agenten und zur optimalen Nutzung von Cloud-Technologie.