Le fournisseur de logiciels de centre de contact dans le cloud VCC Live lance une série de cours vidéo pour aider les leaders de l'expérience client à réussir

La série de cours en ligne sera animée par Attila Kendefi, expert du secteur des centres de contact. Avec 20 ans d'expérience dans le domaine, Attila a acquis une connaissance approfondie de la gestion de divers projets sortants et entrants pour plusieurs industries, toujours avec une approche centrée sur le client.

« Au cours de l'année dernière, nous avons dû nous adapter rapidement à de nombreux changements. Malgré les défis technologiques, nous avons constaté les efforts de nos clients et de nos équipes pour adopter le travail à domicile. Grâce à VCC Live Academy, nous serons en mesure de proposer des connaissances de manière accessible, afin que les responsables de centres de contact disposent des outils nécessaires pour surmonter ces difficultés et mieux préparer leurs équipes", explique Attila Kendefi, qui proposera également des services de conseil.

« Les environnements de travail des centres de contact peuvent être imprévisibles », a ajouté Attila. « Une fois, j'ai littéralement sauvé une vie lors d'un appel commercial, ce que je n'aurais jamais cru possible pendant mon travail. Il est alors devenu évident que l'acquisition de la bonne combinaison de compétences matérielles et humaines est la meilleure façon d'exceller dans le domaine de l'assistance client. »

Pour vous inscrire aux cours de VCC Live Academy, veuillez consulter le site : academy.vcc.live.

À propos du VCC Live

Fondée par Szabolcs Tóth et Tamás Jalsovszky, VCC Live a consolidé sa présence en Europe en tant que solution commerciale fiable pour les entreprises qui s'occupent de communications complètes avec leurs clients par divers canaux, notamment le téléphone, le courrier électronique, le chat et les médias sociaux. Actuellement, la société a des clients dans plus de 50 pays et sert plus de 15 000 agents. Elle travaille également avec 20 partenaires internationaux de télécommunications.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1424876/VCC_Live_Attila_Kendefi.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1090225/VCC_Logo.jpg

Related Links

https://vcc.live/



SOURCE VCC Live