Der auf Indien fokussierte Fonds von Marval Capital übertrifft mit einer Netto-Gesamtrendite von 169% über 5 Jahre die globalen Wettbewerber

Der Marval Guru Fund erzielt eine herausragende jährliche Nettorendite von 21,9% über 5 Jahre

TORONTO, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Marval Capital Ltd.'s („Marval") Marval Guru Fund (der „Fonds") verkündet stolz den Abschluss von fünf Jahren Performance in diesem Jahr, mit einem verwalteten Vermögen von ca. $400 Millionen („AUM"). Zum ersten Mal teilt der Fonds seine Performance-Rangliste mit allen in Kanada angebotenen institutionellen Fonds und international verfügbaren Indien-Fonds.

In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Fonds in kanadischen Dollar eine jährliche Nettorendite von 21,9 %, was zu einer Gesamtnetto-Rendite von 169 % führte. Eine anfängliche Investition von 100 USD am 30. September 2019 würde bis zum 30. September 2024 auf 269 USD anwachsen. Ein Fonds mit einer durchschnittlichen jährlichen Nettorendite von 10,4 % über 10 Jahre würde eine geringere Nettogesamtrendite erzielen als der Marval Guru Fund in nur fünf Jahren. Die Ergebnisse wurden ohne den Einsatz von Fremdkapital oder Derivaten erzielt.*

PERFORMANCE-RANGLISTEN

Basierend auf 5 Jahren Leistung (30. September 2019 - 30. September 2024)

Fondsdatenbank1 Anzahl der Fonds Marvel Guru-Fonds-Rang Fundata Datenbank für institutionelle Fonds in Kanada2 >3,000 6th Royal Bank of Canada Pooled Fund Umfrage >1,100 3rd Indien Außerhalb Indiens verfügbare Mittel 56 2nd

1 Quellen: Fundlibrary.com (Zugriff im September 2024), RBC Q3 2024 Pooled Fund Survey, Asian Fund Database (verschiedene Berichte, die bis September 2024 gesammelt wurden).

2 In der Fundata Institutional Fund Database of Canada, ohne einen Kryptowährungsfonds mit einem AUM von $8 Millionen.

Fundata Datenbank für institutionelle Fonds in Kanada: Laut Fundata, das alle institutionellen Fonds in Kanada verfolgt, liegt der Marval Guru Fund auf der Grundlage seiner 5-Jahres-Performance an sechster Stelle von mehr als 3.000 Fonds, die alle großen Investmentfirmen und Anlagestrategien des Landes umfassen. Marval ist der Ansicht, dass der Fonds gut positioniert ist, um auch in den nächsten 20 Jahren eine starke Performance zu erzielen. Bemerkenswert ist, dass in den letzten zehn Jahren 93 % der Fonds in der Fundata-Datenbank keine so hohe Gesamtrendite wie die Fünfjahres-Gesamtrendite des Fonds von 169 % erzielt haben.

Royal Bank of Canada („RBC") Pooled Fund Survey: In RBCs umfassender Untersuchung von über 1.100 Fonds von mehr als 80 Institutionen, einschließlich der meisten großen Investmentfirmen in Kanada, belegt der Fonds den dritten Platz in der Fünfjahres-Bruttoperformance. Diese Liste ist selektiver und enthält die besten institutionellen Fonds in Kanada für alle Anlagestrategien. In der Kategorie Schwellenländer liegt die durchschnittliche jährliche Fünfjahres-Bruttorendite des Fonds um mehr als 15 % pro Jahr höher als die des zweitplatzierten Fonds. Beeindruckend ist, dass über zehn Jahre 92 % der untersuchten Fonds keine so hohe Bruttogesamtrendite wie die Fünfjahres-Bruttogesamtrendite des Fonds erzielt haben.

Asiatische Fondsdatenbank für Indien-Fonds: Anhand verschiedener asiatischer Fondsdatenbanken bewertete Marval 56 institutionelle Indien-Fonds, die außerhalb Indiens, in Asien, Europa und den USA erhältlich sind, darunter solche von renommierten internationalen und Schwellenländer-Firmen sowie von indischen Vermögensverwaltern mit globalem Angebot. Unter diesen liegt der Fonds an zweiter Stelle, wobei der Spitzenreiter bei der durchschnittlichen jährlichen Nettorendite über fünf Jahre nur 0,4 % vor ihm liegt. Über einen Zeitraum von zehn Jahren haben 75 % dieser Fonds keine so hohe Nettogesamtrendite erzielt wie die Fünfjahres-Nettogesamtrendite des Fonds von 169 %.

INVESTITIONSANSATZ

Die jährliche Nettorendite des Fonds von 21,9 % über fünf Jahre bedeutet, dass sich das investierte Kapital etwa alle dreieinhalb Jahre verdoppelt hat. Der Fonds ist derzeit der einzige auf Indien ausgerichtete Fonds in Kanada mit einer derartig starken Erfolgsbilanz. In einer Anlagewelt, die sich oft auf kurzfristige Gewinne und häufiges Handeln konzentriert, hat Marval bewiesen, dass die langfristige, auf Kaufen und Halten ausgerichtete Anlagestrategie des Fonds nach wie vor sehr effektiv ist.

VORAUSBLICK

„Nach 23 Jahren in der Investmentbranche fühle ich mich erfüllt. Nicht weil wir ein Ziel erreicht haben, sondern weil der Weg, der vor uns liegt, nie klarer und heller für unsere Investoren und für Marval ausgesehen hat", sagte Ben Watsa, Gründer und CEO von Marval Capital Ltd. und CIO des Marval Guru Fund. „Wir hoffen, dass Marval als der vertrauenswürdige Ort in Nordamerika bekannt wird, an dem man sein Kapital sicher und einzigartig anlegen kann, indem man von unserem Wissen und unseren über Jahrzehnte gewachsenen Beziehungen profitiert."

ÜBER DEN FONDS

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Investmentfonds, der nur im Wege eines Emissionsmemorandums auf der Grundlage einer Privatplatzierung an „zugelassene Anleger" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung angeboten wird. Der Fonds wird nicht in den Vereinigten Staaten angeboten und US-Personen sind nicht berechtigt, in den Fonds zu investieren.

ÜBER MARVAL CAPITAL LTD.

Marval Capital Ltd. ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf den indischen Markt konzentriert. Wir sind stolz darauf, versteckte Juwelen auf dem indischen Aktienmarkt zu entdecken, insbesondere in den wenig erforschten und oft missverstandenen Sektoren der kleinen und mittleren Unternehmen. Geleitet von den Grundsätzen des Value-Investing identifizieren wir sorgfältig Unternehmen und investieren dort, wo wir davon überzeugt sind, dass ein Unternehmen das Potenzial hat, langfristig zu wachsen. Als unabhängiges Investmentunternehmen setzen wir uns für die Interessen unserer Kunden ein und streben gemeinsam nach Höherem.

*Die in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen zur durchschnittlichen jährlichen Nettorendite sind ohne Gebühren angegeben, und alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse; es wird keine Zusicherung gegeben, dass der Fonds oder eine seiner Anlagen ähnliche Gewinne oder Verluste wie in der Vergangenheit erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird oder dass erhebliche Verluste vermieden werden.

Marval Capital Ltd. ist als Investmentfondsmanager in Ontario, Quebec und Neufundland und Labrador, als Portfoliomanager in Ontario und als Exempt Market Dealer in Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Quebec und Saskatchewan registriert.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für Anteile des Fonds dar. Jedes Angebot und jeder Verkauf von Wertpapieren des Fonds erfolgt gemäß dem Offering Memorandum („OM") des Fonds an „zugelassene Anleger" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die hierin enthaltenen Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch den Verweis auf die OM des Fonds eingeschränkt. Das Verkaufsprospekt enthält Informationen über die Anlageziele und die Bedingungen für eine Anlage in den Fonds (einschließlich der Gebühren) und wird auch steuerliche Informationen und Risikohinweise enthalten, die für jede Anlageentscheidung in Bezug auf den Fonds wichtig sind. Bitte lesen Sie das OM, bevor Sie investieren.

Der Fonds ist in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert. Die Anteile des Fonds wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert. Die im Rahmen dieses Angebots zur Verfügung gestellten Fondsanteile dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einem ihrer Territorien oder Besitzungen oder in Gebieten, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, oder an oder zugunsten von deren Einwohnern angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von der Registrierungspflicht nach US-amerikanischem Recht, einem anwendbaren Gesetz, einer Vorschrift oder Auslegung vor. Der Fonds wird nicht in den Vereinigten Staaten angeboten und US-Personen sind nicht berechtigt, in den Fonds zu investieren. Potenzielle Anleger müssen erklären, dass sie keine US-Person sind und keine Anteile im Namen einer US-Person im Sinne der einschlägigen US-Wertpapiergesetze beantragen.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung für ein bestimmtes Anlageprodukt, eine bestimmte Strategie oder eine bestimmte Entscheidung, und es ist nicht beabsichtigt, zu einer bestimmten Vorgehensweise zu raten oder davon Abstand zu nehmen. Es ist nicht beabsichtigt, auf die Bedürfnisse, Umstände und Ziele eines bestimmten Anlegers einzugehen. Potenzielle Anleger sollten sich hinsichtlich der finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Folgen einer Anlage von ihren eigenen professionellen Beratern beraten lassen. Der Fonds ist nicht als vollständiges Anlageprogramm gedacht.

Provisionen, nachlaufende Provisionen, Verwaltungsgebühren, erfolgsabhängige Gebühren und Kosten können mit Anlagen in Investmentfonds verbunden sein. Bitte lesen Sie das OM, bevor Sie investieren. Bei den angegebenen Renditen handelt es sich um die historischen durchschnittlichen jährlichen Nettorenditen und die Gesamtnettorenditen, einschließlich der Änderungen des Anteilswerts und der Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung von Verkaufs-, Rücknahme-, Ausschüttungs- oder optionalen Gebühren oder von den Anteilinhabern zu zahlenden Steuern, die die Renditen geschmälert hätten. Für Investmentfonds gibt es keine Garantie, ihre Werte ändern sich häufig, und frühere Ergebnisse können nicht wiederholt werden.

