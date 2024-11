Le fonds de Marval Capital axé sur l'Inde, avec un rendement total net de 169 % sur 5 ans, surpasse ses concurrents mondiaux

Le fonds Marval Guru a réalisé un rendement annuel composé net exceptionnel de 21,9 % sur 5 ans.

TORONTO, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Marval Capital Ltd.'s (« Marval ») Marval Guru Fund (le « Fonds ») est fier d'annoncer la fin de cinq années de performance cette année, avec maintenant environ 400 millions de dollars d'actifs sous gestion (« AUM »). Pour la première fois, le Fonds communique son classement de performance par rapport à tous les fonds institutionnels offerts au Canada et aux fonds axés sur l'Inde disponibles à l'échelle internationale.

Au cours des cinq dernières années, en dollars canadiens, le Fonds a enregistré un rendement annuel composé net de 21,9 %, , soit un rendement net total de 169 %. Un investissement initial de 100 $ au 30 septembre 2019 aurait atteint 269 $ au 30 septembre 2024. Un fonds ayant un rendement annuel composé net de 10,4 % sur 10 ans produirait un rendement total net inférieur à celui que le Marval Guru Fund a produit en seulement cinq ans. Les résultats ont été obtenus sans recours à l'effet de levier ou aux produits dérivés*.

CLASSEMENT DES PERFORMANCES

Sur la base de 5 années de performance (30 septembre 2019 - 30 septembre 2024)

Base de données des fonds1 Nombre de fonds Marvel Classement des fonds Guru Fundata Institutional Fund Database of Canada2 >3,000 6th Enquête sur les fonds communs de la Banque Royale du Canada >1,100 3rd Inde Fonds disponibles en dehors de l'Inde 56 2nd

1 Sources : Fundlibrary.com (consulté en septembre 2024), RBC Q3 2024 Pooled Fund Survey, Asian Fund Database (divers rapports recueillis jusqu'en septembre 2024).

2 Dans la base de données Fundata Institutional Fund Database of Canada, exclut un fonds de cryptocurrency avec un AUM de 8 millions de dollars.

Base de données Fundata sur les fonds institutionnels du Canada : Selon Fundata, qui suit tous les fonds institutionnels au Canada, le Marval Guru Fund, sur la base de sa performance sur cinq ans, se classe sixième sur plus de 3 000 fonds, englobant toutes les grandes sociétés d'investissement et toutes les stratégies d'investissement du pays. Marval estime que le fonds est bien positionné pour continuer à produire des performances élevées au cours des 20 prochaines années. Notamment, au cours des dix dernières années, 93 % des fonds figurant dans la base de données Fundata n'ont pas atteint un rendement total aussi élevé que le rendement total du Fonds sur cinq ans, qui s'élève à 169 %.

Enquête sur les fonds communs de la Banque Royale du Canada (« RBC ») : Dans l'étude approfondie de RBC portant sur plus de 1 100 fonds provenant de plus de 80 institutions, y compris la plupart des grandes sociétés d'investissement au Canada, le Fonds se classe au troisième rang pour ce qui est de la performance brute sur cinq ans. Cette liste est plus sélective et comprend les meilleurs fonds institutionnels au Canada, toutes stratégies d'investissement confondues. Dans la catégorie des marchés émergents, le rendement brut annuel composé du fonds sur cinq ans est supérieur de plus de 15 % par an à celui du fonds classé en deuxième position. Il est impressionnant de constater que, sur dix ans, 92 % des fonds étudiés n'ont pas atteint un rendement brut total aussi élevé que le rendement brut total du Fonds sur cinq ans.

Asian Fund Database of India-Focused Funds (Base de données des fonds axés sur l'Inde) : À partir de diverses bases de données de fonds asiatiques, M. Marval a évalué 56 fonds de qualité institutionnelle axés sur l'Inde et disponibles en dehors de l'Inde, en Asie, en Europe et aux États-Unis, y compris ceux de sociétés internationales et de marchés émergents réputés, ainsi que de gestionnaires de patrimoine indiens proposant une offre globale. Parmi ceux-ci, le Fonds se classe en deuxième position, le premier fonds n'ayant qu'une avance de 0,4 % en termes de rendement annuel composé net sur cinq ans. Sur dix ans, 75 % de ces fonds n'ont pas produit un rendement net total aussi élevé que le rendement net total du Fonds sur cinq ans, qui s'élève à 169 %.

APPROCHE DE L'INVESTISSEMENT

Le rendement annuel composé net du Fonds sur cinq ans, qui s'élève à 21,9 %, signifie que le capital investi a doublé environ tous les trois ans et demi. Le fonds est actuellement le seul fonds axé sur l'Inde au Canada à présenter un bilan aussi solide. Dans un monde de l'investissement qui se concentre souvent sur les gains à court terme et les transactions fréquentes, Marval a démontré que la stratégie d'investissement à long terme du Fonds, qui consiste à acheter et à conserver, reste très efficace.

REGARDER VERS L'AVENIR

« Après 23 ans dans le secteur de l'investissement, je me sens épanoui. Non pas parce que nous avons atteint une destination, mais parce que la voie à suivre n'a jamais été aussi claire et brillante pour nos investisseurs et pour Marval, » a déclaré Ben Watsa, fondateur et CEO de Marval Capital Ltd. et CIO du Marval Guru Fund. « Nous espérons que Marval sera reconnu comme l'endroit de confiance en Amérique du Nord pour investir votre capital de manière sûre et unique, en bénéficiant de nos connaissances et de nos relations cultivées au fil des décennies. »

À PROPOS DU FONDS

Le Fonds est un fonds d'investissement proposé uniquement par le biais d'une notice d'offre sur la base d'un placement privé à des « investisseurs accrédités, » tels que définis dans la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Le Fonds n'est pas proposé aux États-Unis et les ressortissants américains ne peuvent pas investir dans le Fonds.

A PROPOS DE MARVAL CAPITAL LTD.

Marval Capital Ltd. est une société d'investissement qui se concentre sur le marché indien. Nous sommes fiers de découvrir des joyaux cachés sur le marché boursier indien, en particulier dans les secteurs des petites et moyennes capitalisations, qui sont peu étudiés et souvent mal compris. Guidés par les principes de l'investissement axé sur la valeur, nous identifions avec diligence les entreprises et investissons lorsque nous sommes convaincus qu'une entreprise a un potentiel de croissance à long terme. En tant qu'entreprise d'investissement indépendante, nous nous engageons à servir au mieux les intérêts de nos clients, en nous efforçant d'atteindre ensemble de plus hauts sommets.

*Les rendements annuels composés nets mentionnés dans ce communiqué de presse sont présentés nets de frais et tous les montants en dollars mentionnés dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs ; aucune déclaration n'est faite selon laquelle le Fonds ou l'un de ses investissements réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux réalisés dans le passé, ou que des pertes significatives seront évitées.

Marval Capital Ltd. est enregistré en tant que gestionnaire de fonds d'investissement sur le site en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, en tant que gestionnaire de portefeuille en Ontario et en tant que courtier sur le marché dispensé sur le site en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.

Ce communiqué de presse n'est pas destiné à constituer une offre de parts du Fonds. Toute offre ou vente de titres du Fonds sera effectuée conformément à la notice d'offre du Fonds (« OM ») à des « investisseurs accrédités » éligibles en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations contenues dans le présent document sont entièrement conditionnées par la référence au manuel d'exploitation du Fonds. Le manuel d'investissement contient des informations sur les objectifs d'investissement et les conditions d'un investissement dans le fonds (y compris les frais) et contiendra également des informations fiscales et des informations sur les risques qui sont importantes pour toute décision d'investissement concernant le fonds. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'investir.

Le fonds n'est pas enregistré aux États-Unis d'Amérique en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act) de 1940. Les parts du Fonds n'ont pas été enregistrées aux États-Unis d'Amérique en vertu du Securities Act de 1933. Les parts du Fonds mises à disposition dans le cadre de cette offre ne peuvent être directement ou indirectement offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique ou dans l'un de leurs territoires ou possessions ou dans des zones soumises à leur juridiction, ou à des résidents de ces pays ou pour leur bénéfice, sauf en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement disponible en vertu de la loi américaine, d'un statut, d'une règle ou d'une interprétation applicable. Le Fonds n'est pas proposé aux États-Unis et les ressortissants américains ne peuvent pas investir dans le Fonds. Les investisseurs potentiels doivent déclarer qu'ils ne sont pas des ressortissants des États-Unis et qu'ils ne demandent pas des parts pour le compte d'un ressortissant des États-Unis, au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et d'éducation. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'un produit, d'une stratégie ou d'une décision d'investissement spécifique, et il ne s'agit pas de suggérer de prendre ou de s'abstenir d'une ligne de conduite. Il n'est pas destiné à répondre aux besoins, à la situation et aux objectifs d'un investisseur particulier. Les investisseurs potentiels doivent consulter leurs propres conseillers professionnels au sujet des conséquences financières, juridiques et fiscales de tout investissement. Le Fonds n'est pas conçu comme un programme d'investissement complet.

Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance et d'autres frais. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements nets composés historiques annuels et totaux, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

INFORMATIONS DE CONTACT : Marval Capital Ltd : [email protected] ou [email protected], Site web : www.marvalcapital.com

