Der autonome e-ATAK von Karsan wurde zu einer der ersten autonomen öffentlichen Verkehrsmittel im Skitourismus!

ISTANBUL, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit der Vision „One Step Ahead in the Future of Mobility" hat Karsan, ein Pionier bei der weltweiten Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs auf elektrische und autonome Fahrzeuge, mit dem Karsan Autonomous e-ATAK eine weitere Premiere erreicht. Im Rahmen des Sälen-Idre Autonomous Public Transportation Project (SIKTA), das in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Malung-Sälen und Älvdalen in Schweden, lokalen Unternehmen und der Universität Dalarna durchgeführt wird, wurde der Karsan Autonomous e-ATAK zu einer der ersten autonomen Busanwendungen, die Fahrgäste unter realen Straßenbedingungen in einer gebirgigen Tourismusregion befördert. Ab Januar 2026 wurde der autonome e-ATAK umfassenden Tests im Verkehr und auf gemeinsam genutzten Straßen unterzogen, bei denen es zu ständigen Interaktionen mit Fußgängern und Skifahrern sowie zu starkem Schneefall und schwierigen Winterbedingungen kam. Nach einer erfolgreichen Testphase erhielt er am 9. März 2026 von der schwedischen Verkehrsbehörde (Transportstyrelsen) die Zulassung für den Personenverkehr und nahm den kommerziellen Betrieb auf. Das Fahrzeug leistete einen sicheren und ununterbrochenen Dienst unter realen Betriebsbedingungen, indem es während der Hochsaison des Skitourismus etwa einen Monat lang Touristen beförderte. Der autonome e-ATAK verkehrte im Rahmen des Projekts auf einer 4,8 Kilometer langen Strecke zwischen den Skigebieten und den Unterkünften und demonstrierte damit nicht nur seine technischen Möglichkeiten, sondern auch seinen Beitrag zu nachhaltigen und integrativen Mobilitätslösungen. Okan Baş, CEO von Karsan, erklärte, dass diese Anwendung eine der umfassendsten Implementierungen autonomer öffentlicher Verkehrsmittel in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Berg- und Skitourismus darstellt: „Mit diesem Projekt, das wir in Sälen gestartet haben, haben wir gezeigt, dass autonome Mobilität auch in Wintertourismusregionen - einem der anspruchsvollsten Anwendungsfälle für autonome Mobilität - sicher und nahtlos funktionieren kann. Diese Anwendung ist ein deutlicher Beweis dafür, dass der autonome öffentliche Nahverkehr nicht mehr nur eine Pilottechnologie ist, sondern ein fester Bestandteil des realen Lebens geworden ist. Dieser neue Erfolg untermauert Karsans Führungsrolle im Bereich der autonomen Mobilität", sagte er.

Salen

Die Sälen-Anwendung ist eine der weltweit bekanntesten Implementierungen für autonomen öffentlichen Verkehr in hochkomplexen Umgebungen, in denen raue Wetterbedingungen mit intensiver menschlicher Interaktion zusammentreffen.

Ein robustes Modell für skalierbare Tourismusmobilität!

Das Sälen-Idre Autonomous Public Transportation Project (SIKTA) ist eine bedeutende Mobilitätsinitiative, die von der Gemeinde Malung-Sälen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Älvdalen, lokalen Unternehmen und der Universität Dalarna durchgeführt wird. Diese in Sälen umgesetzte Initiative ist nicht nur ein einmaliges Projekt, sondern ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem langfristigen Wandel, der auf die Ausweitung der autonomen Mobilität in Tourismusregionen abzielt. Die erzielten Betriebserfolge zeigen, dass der autonome öffentliche Verkehr auch unter schwierigen klimatischen und geografischen Bedingungen eine sichere, nachhaltige und praktikable Lösung darstellt. In der zweiten Phase des Projekts soll der autonome e-ATAK von Karsan in Idre, einem weiteren wichtigen Wintertourismuszentrum in Schweden, eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass die in Sälen erzielten guten Ergebnisse den Weg für eine Ausweitung der Aktivitäten ebnen werden.

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