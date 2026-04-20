L'e-ATAK autonome de Karsan est devenu l'une des premières applications de transport public autonome dans le domaine du tourisme à ski !

ISTANBUL, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Avec la vision « Un pas en avant dans l'avenir de la mobilité », Karsan, pionnier de la transition mondiale des transports publics vers les véhicules électriques et autonomes, a réussi à réaliser une autre première avec Karsan Autonomous e-ATAK. Dans le cadre du projet de transport public autonome Sälen-Idre (SIKTA), mené en collaboration avec les municipalités de Malung-Sälen et d'Älvdalen en Suède, des entreprises locales et l'université de Dalécarlie, l'e-ATAK autonome de Karsan est devenu l'une des premières applications de bus autonome à transporter des passagers dans des conditions routières réelles dans une région touristique montagneuse. À partir de janvier 2026, l'e-ATAK autonome a fait l'objet de tests complets dans des scénarios de circulation et de routes partagées impliquant une interaction constante avec les piétons et les skieurs, ainsi que de fortes chutes de neige et des conditions hivernales difficiles. Après une phase d'essai réussie, il a reçu l'autorisation de transport de passagers de l'Agence suédoise des transports (Transportstyrelsen) le 9 mars 2026 et est entré en service commercial. Le véhicule a fourni un service sûr et ininterrompu dans des conditions opérationnelles réelles en transportant des touristes pendant environ un mois au cours de la haute saison de ski. Opérant sur un itinéraire de 4,8 kilomètres dans le cadre du projet, l'e-ATAK autonome a activement servi entre les stations de ski et les points d'hébergement, démontrant non seulement ses capacités technologiques mais aussi sa contribution à des solutions de mobilité durables et inclusives. Le PDG de Karsan, Okan Baş, qui a déclaré que cette application représente l'une des mises en œuvre les plus complètes de véhicules de transport public autonomes dans des environnements difficiles tels que le tourisme de montagne et de ski, a déclaré : « Avec ce projet que nous avons lancé à Sälen, nous avons démontré que la mobilité autonome peut fonctionner en toute sécurité et de manière transparente, même dans les régions de tourisme hivernal, l'un des cas d'utilisation les plus difficiles pour la mobilité autonome. Cette application est la preuve que les transports publics autonomes ont dépassé le stade de la technologie pilote et font désormais partie intégrante de la vie réelle. Ce nouveau succès renforce encore le leadership de Karsan dans le domaine de la mobilité autonome », a-t-il déclaré.

Salen

L'application Sälen est l'une des références mondiales en matière de transports publics autonomes dans des environnements très complexes où les conditions météorologiques difficiles se mêlent à une interaction humaine intense.

Un modèle robuste pour une mobilité touristique évolutive !

Le projet de transport public autonome Sälen-Idre (SIKTA) est une initiative de mobilité importante menée par la municipalité de Malung-Sälen, en collaboration avec la municipalité d'Älvdalen, les entreprises locales et l'université de Dalécarlie. Cette initiative, mise en œuvre à Sälen, va au-delà d'un projet ponctuel ; elle représente une étape importante vers une transformation à long terme visant à développer la mobilité autonome dans les régions touristiques. Le succès opérationnel obtenu démontre que le transport public autonome est une solution sûre, durable et viable, même dans des conditions climatiques et géographiques difficiles. Dans la deuxième phase du projet, l'e-ATAK autonome de Karsan devrait fonctionner à Idre, un autre centre important de tourisme hivernal en Suède. Dans ce contexte, les bons résultats obtenus à Sälen devraient ouvrir la voie à des opérations à plus grande échelle.

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