Der bekannte Musiker Kurt Hugo Schneider hat mit GIGABYTE AERO Laptops ein Musikvideo erstellt, welches inzwischen millionenfach aufgrufen wurde.

In diesem Video nutzt Kurt die ultradünnen Displayrahmen des AERO geschickt, um einen einzigartigen visuellen Effekt zu kreieren. Jede Sequenz ist perfekt abgestimmt und choreographiert, um mit seinem Gegenpart Jada Facer in in absoluter Harmonie in verschidensten Darstellungen zu interagieren. Durch Einsatz der Augmented-Reality-Technologie konnte Kurt mit sich innerhalb und außerhalb des Laptops interagieren. Laut eigener Aussage hat er dies nur mit diesen 3 Laptops, ohne zusätzliche visuelle Effekte, getan, mit dem Endergebnis war er sehr zufrieden. Er zeigte sich auch ausserordentlich von dem extrem präzisen Display und der großartigen Performance des AERO beeindruckt.