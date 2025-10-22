GIGABYTE annonce la disponibilité des ordinateurs portables GAMING A16 PRO et GAMING A18

TAIPEI, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, annonce officiellement la disponibilité mondiale de ses ordinateurs portables de jeu de nouvelle génération, les GAMING A16 PRO et GAMING A18. Élargissant la gamme 2025 GAMING Series, ces deux modèles associent une puissance sans compromis à un design portable, allant jusqu'à être dotés de GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 pour laptop et de l'agent IA exclusif de GIGABYTE, GiMATE. Avec plus de 12 heures d'autonomie, ces ordinateurs portables ultra-fins offrent des performances intelligentes et des expériences immersives aux joueurs et aux créateurs.

Conçus pour les jeux hybrides et les flux de travail d'IA, les GAMING A16 PRO et GAMING A18 intègrent des technologies de premier plan, notamment NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Studio, et la prise en charge des microservices NVIDIA NIM. GiMATE, l'agent d'intelligence artificielle propriétaire de GIGABYTE, permet un contrôle intuitif « Press and Speak » pour le réglage des performances, le réglage du ventilateur, les fonctions de confidentialité, et bien plus encore. Les ordinateurs portables sont également dotés d'écrans WQXGA avec un rafraîchissement élevé de 165Hz avec un temps de réponse de 3 ms, du son spatial Dolby Atmos® et d'un nouveau clavier avec des capuchons de touches élargis et une course de touches de 1,7 mm pour une précision et un confort optimaux. Un commutateur MUX intégré permet d'optimiser les performances du GPU à la demande.

Le GIGABYTE GAMING A16 PRO est conçu pour les joueurs qui exigent de la puissance dans un châssis compact. Équipé du système de refroidissement WINDFORCE Infinity EX et du ventilateur Frost doté de 158 pales asymétriques, il offre des performances thermiques efficaces pour une puissance GPU pouvant atteindre 115 W, le tout dans un châssis de moins de 20 mm d'épaisseur et de seulement 2,3 kg. Une charnière pouvant s'ouvrir à 180° ajoute de la polyvalence à l'usage collaboratif.

Le GIGABYTE GAMING A18 reprend quant à lui les mêmes spécifications que le A16 dans un châssis plus audacieux. Avec un poids de 2,8 kg et un profil fin de 20 mm, il est doté d'un système de refroidissement à ventilation périphérique pour une stabilité thermique constante lors de sessions prolongées. Le grand écran de 18 pouces offre une expérience plus immersive, ce qui le rend idéal pour les joueurs et les utilisateurs axés sur la productivité qui accordent une grande importance à l'espace disponible sur l'écran.

Avec la prise en charge de la charge rapide Type-C PD 3.0 et la batterie avec une durée de vie d'une journée, le GAMING A16 PRO et le GAMING A18 sont conçus pour équilibrer la performance, l'endurance et la mobilité. Les ventes peuvent varier d'une région à l'autre et dépendent du calendrier de lancement des détaillants en ligne et des détaillants locaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : GAMING A16 PRO et GAMING A18.

