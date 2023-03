Der chinesische Spirituosenhersteller Jiangxiaobai wendet seine ESG-Philosophie auf die gesamte Industriekette an

CHONGQING, China, 30. März 2023 /PRNewswire/ -- Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co. Ltd. ("Jiangxiaobai"), ein 2011 gegründeter Spirituosenhersteller, der Sorghumanbau, technologische Forschung und Entwicklung, Brauerei, Destillation, Produktion und Vertrieb umfasst, hat kürzlich seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) 2022 veröffentlicht, in dem die nachhaltigen Geschäftspraktiken des Unternehmens im Bereich Recycling und intelligente Landwirtschaft, seine Innovationen in der umweltfreundlichen Produktion sowie verschiedene Meilensteine, die das Unternehmen bei der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erreicht hat, beschrieben werden.

Jiangxiaobai legt bei der Modernisierung des gesamten Geschäftsportfolios, das Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen umfasst, großen Wert auf die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf die Umwelt. Das Unternehmen senkte den Energieverbrauch durch den Einsatz energieeffizienter Ausrüstungen neben Wasserrecycling und ein verfeinertes Management, wobei der jährliche Verbrauch an Wasser, Strom und Erdgas bis 2022 um 7,9%, 5,8% bzw. 8,4% gesenkt wurde. Insbesondere führte das Unternehmen standardisierte Herstellungsprozesse ein, übernahm innovative Technologien, verbesserte seine Produktverpackungen kontinuierlich und wandte umweltfreundliche Standards In der gesamten Lieferkette an.

Jiangxiaobai plant außerdem, ein nationales Premium-Produktionsgebiet für Kaoliang-Likör mit Moorgeschmack zu schaffen und den Mehrwert landwirtschaftlicher Produkte durch die Kombination von umweltfreundlicher Landwirtschaft und ländlichem Tourismus zu erhöhen. Außerdem soll durch die Kombination von Bauernhöfen und Brennereien ein grünes Ökotourismusmodell geschaffen werden, das von Spirituosenspezialisten und Reisenden besucht wird.

In den letzten Jahren hat die Jiangxiaobai Farm die Kreislauflandwirtschaft mit dem Anbau und der Anpflanzung von Sorghum als führendem Faktor energisch entwickelt und ist zum lokalen Demonstrationsanbau von Rohstoffen für die Weinherstellung geworden. Mit der Errichtung einer 40.468 Hektar großen Sorghum-Produktionsanlage in Shuozhou, Provinz Shanxi, hat Jiangxiaobai seine Lieferkanäle für Qualitätssorghum weiter ausgebaut und seine Kompetenz bei der Herstellung reiner Spirituosen auf Getreidebasis erweitert.

Jiangxiaobai hat mehrere Anlagen gebaut und ist damit in der gesamten Industriekette präsent, darunter die Sorghum-Produktionsanlage der Jiangxiaobai Farm, das Brauereizentrum der Jiangji Distillery und den Jiangxiaobai Central Industry Park. Anfang dieses Jahres wurde die Jiangji Distillery vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie von China als National Green Factory anerkannt.

Die Produktionsanlagen von Jiangxiaobai boten den Einwohnern der Region mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze. Das Unternehmen hat außerdem ein jährliches Beschäftigungsprogramm für die Heimatstadt ins Leben gerufen, von dem mehr als 2.000 Anwohner profitiert haben, deren Gehälter 30-50% über dem lokalen Durchschnitt liegen. Auf der Grundlage eines Modells, das seine Geschäfte und Produktionsanlagen mit den örtlichen Landwirten integriert, hat die Brennerei mehr als 2.000 örtlichen Landwirten geholfen, ihre Einnahmen zu steigern, und so zur weiteren Umsetzung der chinesischen Strategie zur Wiederbelebung des ländlichen Raums beigetragen.

Jiangxiaobai Land Park ist zu einem Vorzeigeprojekt für die industrielle integration des Unternehmens geworden, in dem Pflanzenanbau, landwirtschaftliches Wissen und die landwirtschaftliche Kultur miteinander verschmelzen. Das Dadi Land Art Museum ist von Getreidesilos inspiriert und wurde aus Rohbeton und lokalen Materialien wie Holz, Stein, Ton und recyceltem Stahl gebaut.

„Wir werden unsere ESG-Philosophie weiterhin in die Praxis umsetzen, während wir die CSR weiter erfüllen und die Strategie für die gesamte Industriekette erweitern, um uns zu einem umweltfreundlichen Unternehmen zu entwickeln, das Innovationen in der Technologie voranbringt", sagte Tao Shiquan, Gründer von Jiangxiaobai. „Mit einem Fokus auf eine grüne, umweltfreundliche Denkweise planen wir, Ziele für nachhaltige Entwicklung durch Energieeinsparung und Emissionsreduzierung, Umweltschutz, Kostenreduzierung sowie Effizienzsteigerung zu erreichen, zusätzlich zur Maximierung der Energienutzung, mit dem ultimativen Ziel, eine grüne Fabrik von Weltklasse zu schaffen".

Bis heute hat Jiangxiaobai mehr als 160 professionelle Auszeichnungen in vielen der weltweit führenden Spirituosenwettbewerbe gewonnen. Seine Produkte wurden in mehr als 30 Länder und Regionen weltweit exportiert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2043223/Chongqing_Jiangxiaobai_Liquor.jpg

SOURCE Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co., Ltd.