Le fabricant chinois de spiritueux Jiangxiaobai applique sa philosophie ESG à l'ensemble de la chaîne industrielle

CHONGQING, Chine, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co., Ltd. (« Jiangxiaobai »), un fabricant de liqueurs fondé en 2011 qui intègre la culture du sorgho, la recherche et le développement technologique, le brassage, la distillation, la production et la distribution, a récemment publié son rapport de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2022, qui décrit les pratiques commerciales durables de l'entreprise dans le domaine du recyclage et de l'agriculture intelligente, ses innovations en matière de fabrication écologique, ainsi que plusieurs étapes importantes franchies par l'entreprise dans la promotion du développement économique et social.

Jiangxiaobai attache une grande importance à l'impact des opérations de l'entreprise sur l'environnement en tant que modernisation du portefeuille d'activités intégrant l'agriculture, l'industrie et les services. L'entreprise a réduit sa consommation d'énergie grâce au déploiement d'équipements à haut rendement énergétique, au recyclage de l'eau et à une gestion plus fine. Sa consommation annuelle d'eau, d'électricité et de gaz naturel a respectivement diminué de 7,9 %, 5,8 % et 8,4 % en 2022. En particulier, l'entreprise a mis en œuvre des processus de fabrication normalisés, adopté des technologies innovantes, amélioré en permanence l'emballage de ses produits et appliqué des normes respectueuses de l'environnement tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.

Jiangxiaobai prévoit également de créer une zone de production nationale de qualité supérieure pour le Kaoliang à l'arôme de fen et de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles en combinant une agriculture respectueuse de l'environnement et le tourisme rural. De plus, elle prévoit de créer un modèle d'écotourisme vert grâce aux fermes et distilleries recevant des visites de spécialistes des liqueurs et de touristes.

Ces dernières années, la ferme Jiangxiaobai a vigoureusement développé l'agriculture circulaire avec la culture et la plantation de sorgho comme facteur principal appliqué, devenant ainsi un exemple local de plantation de matières premières pour la fabrication du vin. Avec la création d'une installation de production de sorgho de 40 468 hectares à Shuozhou, dans la province du Shanxi, Jiangxiaobai a encore élargi ses canaux d'approvisionnement en sorgho de qualité et ajouté à sa compétence dans la production d'alcools purs à base de céréales.

Jiangxiaobai a construit plusieurs infrastructures lui assurant une présence dans toute la chaîne industrielle, telles que l'installation de production de sorgho à la ferme Jiangxiaobai, le centre de brassage de la distillerie Jiangji et le Parc industriel central Jiangxiaobai. Plus tôt cette année, la distillerie Jiangji a été reconnue comme usine verte nationale par le Ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.

Les installations de production de Jiangxiaobai ont directement fourni plus de 1 000 emplois aux habitants de la région. L'entreprise a également lancé un programme annuel d'emploi dans sa ville d'origine qui a profité à plus de 2 000 résidents locaux, proposant des salaires de 30 à 50 % supérieurs à la moyenne locale. Grâce à un modèle qui intègre ses activités et ses installations de production à la communauté agricole locale, le distillateur a aidé plus de 2 000 producteurs locaux à accroître leurs revenus, contribuant ainsi à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de revitalisation rurale de la Chine.

Le parc de Jiangxiaobai est devenu une vitrine de l'intégration industrielle de l'entreprise grâce au mélange de la culture des plantes et des connaissances et de la culture agricoles. Inspiré par les silos à grains, le Musée d'art paysager Dadi a été construit en mariant le béton brut avec des matériaux locaux comme le bois, la pierre, l'argile et l'acier recyclé.

« Nous continuerons de mettre en pratique notre philosophie ESG tout en répondant davantage aux besoins en RSE et en élargissant la stratégie de l'ensemble de la chaîne de production, avec pour mission de devenir une entreprise écologique qui fait progresser l'innovation technologique », a déclaré Tao Shiquan, le fondateur de Jiangxiaobai. « En mettant l'accent sur un état d'esprit écologique et respectueux de l'environnement, nous prévoyons atteindre les objectifs de développement durable grâce à l'économie d'énergie et à la réduction des émissions, à la protection de l'environnement, à la réduction des coûts ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité et à la maximisation de l'utilisation de l'énergie, dans le but ultime de créer une usine verte de classe mondiale. »

À ce jour, Jiangxiaobai a remporté plus de 160 prix professionnels dans de nombreux concours de spiritueux parmi les plus importants au monde, ses produits ayant été exportés dans plus de 30 pays et régions du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2043223/Chongqing_Jiangxiaobai_Liquor.jpg

SOURCE Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co., Ltd.