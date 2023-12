Der Countdown läuft: Im Labor von Allion befasst man sich mit dem von der EU vorgeschriebenen USB-C-Standard

Nur noch knapp ein Jahr, bis der vorgeschriebene USB-C-Standard der EU umgesetzt sein muss

TAIPEI, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Im vergangenen Jahr trat die USB-Typ-C-Spezifikation der Europäischen Union (EU) für Hersteller von Technologieprodukten in Kraft. In der offiziellen Erklärung der EU heißt es: „Bis Ende 2024 müssen alle Mobiltelefone, Tablets und Kameras, die in der EU verkauft werden, mit einer USB-C-Buchse ausgestattet sein. Ab dem Frühjahr 2026 ist sie auch für Laptops Pflicht." Es bleibt also nur noch ein Jahr bis zum Stichtag, und einige Hersteller haben noch nicht geklärt, wie sie ihre Planung und Verifizierungstests gestalten, was zu Unsicherheiten in ihrer Markenstrategie führt.

01

Zu den Vorteilen des Ladestandards USB-C gehören die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, das schnelle Aufladen, der verdrehsichere Stecker und weitere Funktionen. Allerdings können USB-C-Kabel in bestimmten Nutzungsszenarien auch potenzielle Risiken bergen. Zu den potenziellen Risiken im Zusammenhang mit USB Typ-C-Verbindungen gehören eine fehlerhafte Signalübertragung beim Anschluss an ein Display. Zudem lassen sich Geräte nach dem Anschluss möglicherweise nicht aufladen und aufgrund einer schlechten Kabelqualität besteht das Risiko, dass Geräte überhitzen können. Ein Übertragungskabel oder eine Schnittstelle, die größere Probleme verursacht, führt unweigerlich dazu, dass Nutzer ihre Produkte zurückgeben, was sich nachteilig auf die Markenhersteller auswirkt. Hersteller übersehen oft kritische Probleme mit USB-C-Kabeln, die das angeschlossene elektronische Produkt schwer beschädigen können.

Neuer Trend: die Suche nach professionellen Industrieberatern

Allion, ein weltweit führendes technisches Beratungsunternehmen, bietet professionelle Beratungs- und Testdienstleistungen für verschiedene Branchen an. Angesichts der dringend erforderlichen Konformität fragen Markengerätehersteller beim hochmodernen Testlabor für USB-C von Allion um Unterstützung an, um sicherzustellen, dass ihre Produkte die strengen Anforderungen der EU-Vorschriften erfüllen. Gleichzeitig wurden auf Grundlage der technischen Erfahrung und der umfangreichen Testdaten, die das USB-Typ-C-Labor von Allion seit vielen Jahren gesammelt hat, drei wichtige Aspekte von USB-C analysiert: Display (ALT-Modus), Datenübertragung und Stromversorgung.

Allions Dienstleistungen zum Testen von USB-C decken umfassende Standards ab, einschließlich Interoperabilität, Funktionalität und Konformität mit Industriestandards. Mit einem Team von qualifizierten Technikern und hochmoderner Ausrüstung unterstützt Allion Unternehmen bei der erfolgreichen Umstellung auf USB-C. Zudem hat das Unternehmen eine Reihe von Fachartikeln veröffentlicht, in denen die USB-C-Technologie und ihre potenziellen Risiken diskutiert werden. Diese Artikel bieten wertvolle Einblicke in die Herausforderungen, mit denen Hersteller während des Umstellungsprozesses konfrontiert werden können. Durch das Aufzeigen möglicher Fallstricke möchte Allion Unternehmen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und effektive Strategien zur Risikominimierung zu implementieren.

Weitere Informationen über USB-C und weitere Beratungsdienste finden Sie unter https://www.allion.com/test-lab/usb-type-c/.

Service-Standorte

Europa (weltweit) [email protected]

USA: [email protected]

Taiwan: [email protected]

Japan: [email protected]

China: [email protected]

Informationen über Allion Labs, Inc.

Allion Labs wurde 1991 gegründet und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Validierung. Mit seinem Hauptsitz in Taiwan und Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und China bietet Allion Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt an. Das Unternehmen erbringt professionelle Beratungsleistungen in den Bereichen Forschung, Design, Qualität und Produktion, einschließlich Tests von Produkt-Ökosystemen, Standard-Zertifizierung, Konformitätstests, Layout von Testvorrichtungen sowie KI/Automatisierungslösungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2305057/01.jpg