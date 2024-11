Der Flughafen Korkyt Ata in Kasachstan eröffnet ein neues Terminal, das die Kapazität erheblich erhöht und die lokale Wirtschaft ankurbelt

KYZYLORDA, Kasachstan, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Verny Capital (Verny) gibt in Zusammenarbeit mit der Bulat Utemuratov Stiftung (die Stiftung) die Eröffnung eines neuen hochmodernen Passagierterminals am Flughafen Korkyt Ata (KZO) in Kyzylorda, Kasachstan, bekannt. Der neue Terminal wird die Kapazität erhöhen, die Verkehrsverbindungen der Region stärken und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung fördern. Olzhas Bektenov, Premierminister von Kasachstan, eröffnete das neue Terminal offiziell bei einer Zeremonie vor Ort.

Das 7.500 Quadratmeter große Terminal dient für Inlands- und Auslandsflüge zu Städten wie Antalya, wobei weitere internationale Ziele geplant sind. Die Investition von Verny und der Stiftung belief sich auf 35 Millionen Dollar, wobei das Eigentum und die Verwaltung des Terminals nun auf die Gemeinde Kyzylorda übertragen wurden. Dadurch wurde die Kapazität des Flughafens um das Siebenfache auf 2.000.000 Passagiere pro Jahr erhöht und 40 neue Arbeitsplätze geschaffen, die das wirtschaftliche und soziale Potenzial der Region durch die Förderung von Tourismus und Investitionen erheblich verbessern.

Das Terminal wurde in Zusammenarbeit mit der türkischen Designfirma GMW Mimarlik gebaut, die über zwanzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Flughäfen, unter anderem in Istanbul, Riad und Riga, mitbrachte. Das Terminal verfügt über einen Transitbereich für Umsteigepassagiere, eine Business-Lounge, Gebetsräume, Familieneinrichtungen, einen Duty-Free-Shop und spezielle Mitarbeiterbereiche. Er ist mit modernster Technik ausgestattet, darunter Selbstbedienungs-Check-in-Schalter, ein automatisches Gepäckabfertigungssystem und Fluggastbrücken.

Die Stiftung wurde außerdem von der European Business Association of Kazakhstan (EUROBAK) in der Kategorie "Corporate Social Responsibility" für ihre Rolle bei der Entwicklung des Terminals mit einem angesehenen Preis ausgezeichnet.

Olzhas Bektenov , Premierminister von Kasachstan, kommentierte: "Das neue Terminal am Flughafen Korkyt Ata ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt, das neue Flugrouten eröffnen, die Transitkapazität erhöhen und den Passagier- und Frachtverkehr steigern wird. All diese Entwicklungen werden sich positiv auf das Wachstum des inländischen Tourismus, des Handels und der Wirtschaft insgesamt auswirken, und die Regierung wird auch weiterhin sozial ausgerichtete Unternehmensinitiativen voll unterstützen."

Almaz Sharman, Vorsitzender des Kuratoriums der Bulat Utemuratov Stiftung, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dass dieser wunderbare Terminal nun eröffnet wurde, was einen wichtigen Meilenstein für Kyzylorda darstellt. Wir engagieren uns für die Umsetzung langfristiger philanthropischer Projekte zur Förderung des sozialen Fortschritts, sowohl in einzelnen Regionen als auch in ganz Kasachstan. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat unsere Stiftung über 200 Millionen US-Dollar in Initiativen investiert, die das Gesundheitswesen, die Bildung, die ökologische Nachhaltigkeit und die Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur in Kasachstan unterstützen."

