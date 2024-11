L'aéroport de Korkyt Ata, au Kazakhstan, inaugure un nouveau terminal qui accroît considérablement sa capacité et stimule l'économie locale

KYZYLORDA, Kazakhstan, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Verny Capital (Verny), en partenariat avec la Bulat Utemuratov Foundation (the Foundation), annonce l'ouverture d'un nouveau terminal de passagers ultramoderne à l'aéroport de Korkyt Ata (KZO) à Kyzylorda, au Kazakhstan. Le nouveau terminal augmentera la capacité, renforçant les liaisons de transport de la région tout en soutenant le développement économique. Olzhas Bektenov, Premier ministre du Kazakhstan, a officiellement inauguré le nouveau terminal lors d'une cérémonie sur place.

Photo Credit: Bulat Utemuratov Foundation

Le terminal de 7 500 m² dessert des vols nationaux et internationaux vers des villes telles qu'Antalya, et prévoit d'autres destinations internationales. L'investissement de Verny et de la Fondation s'élève à 35 millions de dollars, la propriété et la gestion du terminal étant désormais transférées à la municipalité de Kyzylorda. La capacité de l'aéroport a ainsi été multipliée par sept pour atteindre 2 000 000 de passagers par an et 40 nouveaux emplois ont été créés, ce qui a considérablement amélioré le potentiel économique et social de la région en encourageant le tourisme et l'investissement.

Le terminal a été construit en collaboration avec la société de conception turque GMW Mimarlik, qui a apporté plus de vingt ans d'expertise en matière de développement d'aéroports, notamment à Istanbul, Riyad et Riga. Le terminal comprend une zone de transit pour les passagers en correspondance, un salon d'affaires, des salles de prière, des installations pour les familles, une boutique hors taxes et des espaces réservés au personnel. Il est équipé de technologies de pointe, notamment de comptoirs d'enregistrement en libre-service, d'un système automatisé de traitement des bagages et de passerelles pour avions à réaction.

La Fondation a également reçu un prix prestigieux de l'Association européenne des entreprises du Kazakhstan (EUROBAK) dans la catégorie "Responsabilité sociale des entreprises" pour son rôle dans le développement du terminal.

Olzhas Bektenov , premier ministre du Kazakhstan, a commenté l'événement : "Le nouveau terminal de l'aéroport de Korkyt Ata est un projet d'infrastructure important, qui ouvrira de nouvelles routes aériennes, renforcera la capacité de transit et augmentera le trafic de passagers et de marchandises. Tous ces développements auront un impact positif sur la croissance du tourisme intérieur, du commerce et de l'économie en général, et le gouvernement continue d'apporter son plein soutien aux initiatives commerciales à vocation sociale."

Almaz Sharman, Président du conseil d'administration de la Bulat Utemuratov Foundation, a ajouté : "Je suis ravi que ce merveilleux terminal soit maintenant ouvert, ce qui représente une étape importante pour Kyzylorda. Nous nous engageons à mettre en œuvre des projets philanthropiques à long terme qui favorisent le progrès social, tant dans les différentes régions que dans l'ensemble du Kazakhstan. Depuis sa création en 2014, notre Fondation a investi plus de 200 millions de dollars dans des initiatives qui soutiennent les soins de santé, l'éducation, la durabilité environnementale et le développement des infrastructures publiques au Kazakhstan."

