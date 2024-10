Der gefeierte Autor, Dichter und TCL NXTPAPER Global Ambassador Michael Rosen begeistert das Publikum im Southbank Centre mit einer fesselnden Live-Fragerunde rund um Alphabetisierung und Technologie

LONDON, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober 2024 zog der renommierte Autor, Dichter und TCL NXTPAPER Global Ambassador Michael Rosen das Publikum im Londoner Southbank Centre in seinen Bann, als er im Rahmen einer exklusiven Live-Fragerunde Einblicke in seine bewegte Karriere gab und eine spannende Diskussion über die Zukunft des Lesens in einer digitalen Welt führte.

Michael Rosen Attended the Event as TCL NXTPAPER Global Ambassador

Die Veranstaltung, die von TCL ausgerichtet wurde, unterstrich das Engagement des Unternehmens für die Förderung der Alphabetisierung durch innovative Technologielösungen, darunter die bahnbrechende NXTPAPER-Technologie und das neueste TCL 50 PRO NXTPAPER 5G Smartphone.

Das Gespräch mit Rosen bot eine einzigartige Gelegenheit, die Herausforderungen und Chancen der Leseförderung im digitalen Zeitalter zu erkunden.

Die Zuschauer erhielten einen direkten Einblick, wie das TCL 50 PRO NXTPAPER 5G- Gerät durch fortschrittliche Funktionen zur Reduzierung der Augenbelastung beim Lesen digitaler Inhalte unterstützen kann. Zudem wurde der einzigartige „NXTPAPER Key Switch" an der Seite des Smartphones vorgestellt.

Mit nur einem Handgriff verwandelt der TCL NXTPAPER Key den Smartphone-Bildschirm in einen immersiven, papierähnlichen E-Reader. Dank dieser neuen Funktion können Benutzer auf ein einzigartiges E-Reading-Erlebnis zugreifen, ohne dafür separate Geräte oder physische Bücher zu benötigen. So wird der Komfort eines voll integrierten E-Readers auf ein Smartphone übertragen.

Doch der NXTPAPER Key ist mehr als nur ein Lesemodus: Er schränkt automatisch Benachrichtigungen von Social-Media-Apps ein und bietet Benutzern eine innovative Möglichkeit, digitale Unterbrechungen zu kontrollieren und konzentriert Zeit für sich selbst zu genießen.

Während der gesamten Veranstaltung unterhielt Rosen die Anwesenden mit der ihm eigenen Herzlichkeit und erzählte Anekdoten aus seinem persönlichen Leben als Schriftsteller und Verfechter der Alphabetisierung.

Höhepunkte der Veranstaltung

Rosens Überlegungen zu Alphabetisierung und Technologie : Michael Rosen gab in seiner Rolle als TCL NXTPAPER Global Ambassador Einblicke in die Bedeutung des Lesens und die sich entwickelnde Rolle der Technologie bei der Förderung nachhaltiger Alphabetisierung. Außerdem hob er das Potenzial der neuesten Innovationen von TCL hervor.

: gab in seiner Rolle als TCL NXTPAPER Global Ambassador Einblicke in die Bedeutung des Lesens und die sich entwickelnde Rolle der Technologie bei der Förderung nachhaltiger Alphabetisierung. Außerdem hob er das Potenzial der neuesten Innovationen von TCL hervor. NXTPAPER – eine neue Art zu lesen : TCLs Demonstration des NXTPAPER Key auf dem TCL 50 PRO NXTPAPER 5G veranschaulichte, wie das Gerät es den Benutzern ermöglicht, ganz einfach ein papierähnliches Leseerlebnis zu „aktivieren" und Ablenkungen „auszuschalten".

: TCLs Demonstration des NXTPAPER Key auf dem TCL 50 PRO NXTPAPER 5G veranschaulichte, wie das Gerät es den Benutzern ermöglicht, ganz einfach ein papierähnliches Leseerlebnis zu „aktivieren" und Ablenkungen „auszuschalten". Digitales Engagement für das Wohlbefinden ausbalancieren: Die Veranstaltung unterstrich das Engagement von TCL für einen ausgewogenen digitalen Lebensstil und ermutigte die Nutzer, sich von ständigen Benachrichtigungen und digitalem Lärm zu lösen, um das Wohlbefinden und die geistige Klarheit zu fördern.

Diese jüngste Innovation unterstreicht TCLs Position als zukunftsorientierter Technologieführer, der Tools anbietet, die das digitale Gleichgewicht fördern und zu einem gesünderen, konzentrierteren Lebensstil inspirieren.

Informationen zu TCL Mobile

TCL Mobile ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Smartphones, Tablets und vernetzten Geräten spezialisiert. TCL Mobile hat es sich zur Aufgabe gemacht, 5G für alle bereitzustellen und unterstützt seine Kunden getreu dem Motto „Inspire Greatness" dabei, mit fortschrittlicher Technologie und Lösungen eine nachhaltige und vernetzte Zukunft aufbauen.

Weitere Informationen zu den mobilen Geräten von TCL finden Sie im Internet: https://www.tcl.com/global/en/mobile

Informationen zu TCL

TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Mobiltelefone, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte und Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe kombiniert durchdachtes Design und innovative Technologie, um großartige Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen und sinnvolle Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für alle zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tcl.com

TCL ist eine eingetragene Marke der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

