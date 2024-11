Michael Rosen, auteur et poète au talent reconnu et ambassadeur mondial de TCL NXTPAPER, enchante le public du Southbank Centre avec une séance captivante de questions-réponses en direct sur l'alphabétisation et la technologie

LONDRES, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 30 octobre 2024, Michael Rosen, auteur et poète de renom et ambassadeur mondial de TCL NXTPAPER, a captivé un auditoire complet au Southbank Centre de Londres lors d'une séance exclusive de questions-réponses en direct, mêlant des aperçus de sa carrière riche en rebondissements à une discussion passionnante sur l'avenir de la lecture dans un monde numérique.

L'événement, organisé par TCL, a mis en lumière l'engagement de l'entreprise à faire progresser l'alphabétisation grâce à des solutions technologiques innovantes, notamment sa technologie pionnière NXTPAPER et son tout dernier smartphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G.

La discussion avec M. Rosen a permis d'explorer de manière unique les défis et les possibilités liés à la promotion de la lecture à l'ère numérique.

Les membres de l'auditoire ont pu voir de leurs propres yeux comment l'appareil TCL 50 PRO NXTPAPER 5G pouvait favoriser une lecture soutenue, grâce à des fonctions avancées conçues pour réduire la fatigue oculaire numérique, ainsi qu'à son interrupteur unique NXTPAPER Key situé sur le côté du smartphone.

En une simple pression, TCL NXTPAPER Key transforme l'écran du smartphone en un lecteur électronique immersif, semblable à du papier. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder à une expérience de lecture électronique unique sans avoir besoin d'appareils distincts ou de livres physiques, offrant ainsi la commodité d'une liseuse électronique entièrement intégrée à un smartphone.

Plus qu'un simple mode de lecture, NXTPAPER Key limite automatiquement les notifications des applications de médias sociaux, offrant aux utilisateurs un moyen original de contrôler les interruptions numériques et de profiter d'un « temps pour soi » sans distractions.

Tout au long de l'événement, M. Rosen s'est adressé aux participants avec la chaleur et le talent de conteur qui le caractérisent, leur racontant des anecdotes sur son parcours personnel en tant qu'écrivain et défenseur de l'alphabétisation.

Faits marquants de l'événement

Réflexions de M. Rosen sur l'alphabétisation et la technologie : Michael Rosen , en tant qu'ambassadeur mondial de TCL NXTPAPER, a partagé son point de vue sur l'importance de la lecture et l'évolution du rôle de la technologie dans la promotion d'une alphabétisation durable, soulignant le potentiel des dernières innovations de TCL.

: , en tant qu'ambassadeur mondial de TCL NXTPAPER, a partagé son point de vue sur l'importance de la lecture et l'évolution du rôle de la technologie dans la promotion d'une alphabétisation durable, soulignant le potentiel des dernières innovations de TCL. Une nouvelle façon de lire avec NXTPAPER : la démonstration par TCL de NXTPAPER Key sur le TCL 50 PRO NXTPAPER 5G a mis en évidence la manière dont l'appareil permet aux utilisateurs d'activer facilement une expérience de lecture semblable à celle du papier et de « se déconnecter » des distractions.

: la démonstration par TCL de NXTPAPER Key sur le TCL 50 PRO NXTPAPER 5G a mis en évidence la manière dont l'appareil permet aux utilisateurs d'activer facilement une expérience de lecture semblable à celle du papier et de « se déconnecter » des distractions. Favoriser l'équilibre numérique pour le bien-être : l'événement a mis en lumière l'engagement de TCL en faveur d'un mode de vie numérique équilibré, encourageant les utilisateurs à se déconnecter des notifications constantes et du bruit numérique, favorisant ainsi le bien-être et la clarté mentale.

Cette dernière innovation renforce la position de TCL en tant que leader technologique avant-gardiste, offrant des outils qui favorisent l'équilibre numérique et inspirent un mode de vie plus sain et plus concentré.

