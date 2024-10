Der Generaldirektor von Itaipu spricht auf dem Ministertreffen der G20

FOZ DO IGUAÇU, Brasilien, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der brasilianische Generaldirektor von Itaipu, Enio Verri, sprach auf der Plenarsitzung der G20-Minister am Freitag, dem letzten Tag der Diskussionen der Arbeitsgruppe für Energiewende, im Bourbon Hotel in Foz do Iguaçu (Brasilien). In seiner Rede ging der Direktor auf die Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung der Politik der Bundesregierung ein und betonte die Bedeutung von Itaipu auf der globalen Bühne der Energiewende.

Itaipu's General Director Enio Verri speeches to the ministers of G20 during the assembly.

Enio Verri wurde vom Minister für Bergbau und Energie, Alexandre Silveira, vorgestellt, der auch Mitglied des Verwaltungsrats der Binational ist. Der Minister eröffnete die Plenarsitzung, indem er die Diskussionen der Woche zusammenfasste und die Bedeutung des Aufbaus einer globalen Governance für eine kohlenstoffarme Wirtschaft hervorhob. Silveira erklärte, Itaipu sei „ein Beispiel für die Energieintegration in Südamerika und für saubere und erneuerbare Energieerzeugung, ein wichtiger Vertreter unserer Wasserkraftwerke und des Süßwasserreichtums in Brasilien".

In seiner Präsentation hob Verri die Energieerzeugung von Itaipu hervor, angefangen bei dem Meilenstein von 3 Milliarden MWh, die im Laufe der Geschichte des Unternehmens produziert wurden, bis hin zu neuen Investitionen in Biokraftstoffanlagen, synthetisches Öl und das Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie mit Paneelen auf der Oberfläche des Stausees. Er äußerte sich auch zu den sozial-ökologischen Initiativen von Itaipu und der Partnerschaft zwischen Brasilien und Paraguay.

„Itaipu, das von Brasilien und Paraguay verwaltet wird, ist der Beweis dafür, dass es möglich ist, saubere Energie zu erzeugen, eine starke Sozial- und Umweltpolitik zum Schutz des Planeten zu betreiben und vor allem in technologische Innovation und Energiewende zu investieren. Itaipu ist absolut engagiert, und ich hoffe, Sie alle können uns besuchen", erklärte er.

Itaipu in der G20

Vor seiner Rede im Ministerplenum gab Enio Verri einen Überblick über die Teilnahme von Itaipu am G20-Treffen, am 15. Ministertreffen für saubere Energie (CEM15) und an der 9. Mission Innovation (MI-9), die beide im Mabu Hotel stattfanden. Dem Direktor zufolge hat Itaipu im Rahmen der Energiewende an Bekanntheit und globaler Bedeutung gewonnen.

„Itaipu beendet diese Sitzungswoche als wichtiger Akteur in der globalen Debatte, mit seiner Sozial- und Umweltpolitik, seiner technologischen Innovation, seiner Energiewende und vor allem seinem Engagement für einen nachhaltigen Planeten", erklärte Verri. „Wir wurden von mehreren Ländern um bilaterale Treffen gebeten und erhielten zahlreiche Besuche von Energieministern aus aller Welt. So wie Brasilien eine Referenz für die Energiewende ist, so wird Itaipu zum großen Vorbild für die Wasserkraftproduktion und die Umweltpolitik."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529924/20241004PlenariaBourbonG20_ML__22.jpg