Le directeur général d'Itaipu s'exprime lors de la réunion ministérielle du G20

FOZ DO IGUAÇU, Brésil, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le directeur général brésilien de Itaipu, Enio Verri, s'est exprimé lors de la réunion plénière des ministres du G20 vendredi, dernier jour des discussions du groupe de travail sur les transitions énergétiques, à l'hôtel Bourbon de Foz do Iguaçu (Brésil). Dans son discours, le directeur a évoqué le rôle de l'entreprise dans le soutien aux politiques du gouvernement fédéral, soulignant l'importance d'Itaipu sur la scène mondiale en ce qui concerne la transition énergétique.

Itaipu's General Director Enio Verri speeches to the ministers of G20 during the assembly.

Enio Verri a été présenté par le ministre des mines et de l'énergie, Alexandre Silveira, qui siège également au conseil d'administration de l'organisation binationale. Le ministre a ouvert la séance plénière en résumant les discussions de la semaine et en soulignant l'importance de la mise en place d'une gouvernance mondiale pour une économie à faibles émissions de carbone. Silveira a déclaré qu'Itaipu est « un exemple d'intégration énergétique en Amérique du Sud et de production d'énergie propre et renouvelable, un représentant clé de nos centrales hydroélectriques et de l'abondance d'eau douce au Brésil. »

Dans sa présentation, M. Verri a mis l'accent sur la production d'énergie d'Itaipu, depuis les 3 milliards de MWh produits tout au long de son histoire jusqu'aux nouveaux investissements dans les usines de biocarburants, l'huile synthétique et le potentiel de production d'énergie solaire grâce à des panneaux installés à la surface du réservoir. Il a également commenté les initiatives socio-environnementales d'Itaipu et le partenariat entre le Brésil et le Paraguay.

« Géré par le Brésil et le Paraguay, Itaipu est la preuve qu'il est possible de produire de l'énergie propre, de construire une politique socio-environnementale forte pour défendre la planète et, surtout, d'investir dans l'innovation technologique et la transition énergétique. Itaipu est absolument engagé et j'espère que vous viendrez tous nous rendre visite, » a-t-il déclaré.

Itaipu dans le G20

Avant de s'adresser à la plénière ministérielle, Enio Verri a fait le point sur la participation d'Itaipu tout au long de la semaine à la réunion du G20, à la 15e réunion ministérielle sur l'énergie propre (CEM15) et à la 9e Mission Innovation (MI-9), ces deux dernières réunions s'étant tenues à l'hôtel Mabu. Selon le directeur, Itaipu a gagné en importance et en pertinence mondiale dans le programme de transition énergétique.

« Itaipu termine cette semaine de réunions en tant qu'acteur majeur du débat mondial, avec ses politiques socio-environnementales, son innovation technologique, sa transition énergétique et, surtout, son engagement en faveur d'une planète durable, » a déclaré M. Verri. « Plusieurs pays nous ont approchés pour des réunions bilatérales et nous avons reçu de nombreuses visites de ministres de l'énergie du monde entier. Tout comme le Brésil est une référence en matière de transition énergétique, Itaipu est en train de devenir le principal modèle de production d'énergie hydroélectrique dans le cadre d'une politique environnementale. »

