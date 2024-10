DER GLOBALE KOREANISCHE SUPERSTAR G-DRAGON VERÖFFENTLICHT NEUE SINGLE "POWER"

LANG ERWARTETE RÜCKKEHR ZUR MUSIK

SEOUL, Südkorea, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der globale koreanische Superstar und Multitalent G-Dragon hat sich mit Galaxy Corporation und dem führenden unabhängigen Musiklabel EMPIRE zusammengetan. Heute kehrt G-Dragon mit seiner lang erwarteten neuen Single „POWER" (Audio hier, Video hier) zurück – einem energiegeladenen, ansteckenden K-Pop-Track, der seine unverwechselbare Stimme eindrucksvoll zur Geltung bringt. „POWER" wurde von Tommy „TB Hits" Brown, Theron Thomas, Steven Franks und G-Dragon selbst mitgeschrieben und ist sein erster Solo-Release seit der selbstbetitelten EP KWON JI YONG aus dem Jahr 2017. Diese EP erreichte die Spitze der Billboard World Albums-Charts und der digitalen Charts Japans bei Oricon und machte ihn damit zum ersten koreanischen Künstler, der dies schaffte.

„'POWER' verkörpert das Wesen der Musik", sagt G-Dragon. „Ich drücke mich durch Musik aus. Dies markiert den Beginn einer neuen Ära, und ich hoffe, die Menschen, die meine Musik hören, zu inspirieren."

„G-Dragon ist eine kulturelle Ikone, die den Grundstein für die weltweite Dominanz des K-Pop gelegt hat", sagt Ghazi, Gründer und CEO von EMPIRE. „Diese Partnerschaft stärkt unsere Mission bei EMPIRE, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die die Zukunft der globalen Musik prägen werden."

G-Dragon, mit bürgerlichem Namen Kwon Ji-Yong, stammt aus Seoul, Südkorea, und ist seit seinem 13. Lebensjahr eine prägende Figur in der internationalen Musik- und K-Pop-Szene. 2009 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum Heartbreaker, das die Gaon-Charts in Korea anführte. Wenige Jahre später stürmte seine erste Solo-EP One of a Kind mit den Tracks „THAT XX" und „CRAYON" die Billboard World Albums-Charts. Sein zweites Album COUP D'ETAT eroberte erneut die Gaon-Charts.

Schon früh unterschrieb G-Dragon bei YG Entertainment und schloss sich der erfolgreichen Boyband BIGBANG an. 2008 erreichte das Album Remember der Gruppe die Spitze der Gaon-Charts in Korea, während die meisten ihrer Veröffentlichungen in Japan mit Gold ausgezeichnet wurden. Nach Jahren des Erfolgs und weltweiter Anerkennung als Schöpfer des Mainstream-K-Pop entschied sich die Band, Solo-Musik zu produzieren und neue Projekte zu starten. 2018 brachten sie jedoch mit „FLOWER ROAD" den ersten gemeinsamen Song seit Jahren heraus – eine nostalgische Hommage an die Fans.

Mit über zwei Milliarden Streams in seiner Karriere arbeitete G-Dragon mit Künstlern wie Diplo, Baauer, Missy Elliott, Boys Noize, Sky Ferreira, Taeyang und Skrillex zusammen. Er gewann 2014 den World Music Award für das beste Album und zierte die Cover und Seiten von Magazinen wie Elle Korea, Harper's Bazaar Korea, Vogue Korea, Hypebeast und mehr. Neben seiner musikalischen Karriere hat sich G-Dragon auch in der Modewelt etabliert und gründete das begehrte Streetwear-Label PEACEMINUSONE. Er arbeitete für Kampagnen mit Chanel, Nike und BMW. Auch in der Kunstwelt hat er Fuß gefasst: 2019 wurde er von ArtNet in die Liste der Top 200 Kunstsammler aufgenommen, und letztes Jahr war er Teil der Reihe „Now & Next" bei der Frieze Seoul. In diesem Jahr arbeitet er an einem Parfüm in Zusammenarbeit mit dem französischen Parfümeur Frédéric Malle und gründete mit JUSPEACE eine Wohltätigkeitsstiftung zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch in Südkorea.

Es bleibt spannend: Bald wird er mit weiteren Live-Shows rund um die Welt auf Tour gehen und am 23. November bei den MAMA Awards in Japan zum ersten Mal seit neun Jahren auftreten.

