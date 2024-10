LA SUPERSTAR CORÉENNE MONDIALE G-DRAGON LANCE SON NOUVEAU SINGLE "POWER"

LE RETOUR TANT ATTENDU À LA MUSIQUE

EN PARTENARIAT AVEC LE LABEL INDÉPENDANT EMPIRE

SEOUL, Corée du Sud, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La superstar coréenne et multi-facette G-Dragon, en collaboration avec Galaxy Corporation, s'est associée au label indépendant EMPIRE. Aujourd'hui, G-Dragon marque son retour tant attendu avec un tout nouveau single intitulé "POWER" (Audio ici, Video ici) - un titre K-pop énergique et captivant où sa voix unique se distingue. "POWER" a été coécrit par Tommy "TB Hits" Brown, Theron Thomas, Steven Franks et G-Dragon, et représente son premier titre solo depuis l'EP éponyme KWON JI YONG de 2017. Cet EP a dominé le classement Billboard World Albums ainsi que le classement digital Oricon au Japon, faisant de lui le premier artiste coréen à accomplir cet exploit.

« 'POWER' manifeste l'essence de la musique », déclare G-Dragon. « Je m'exprime à travers la musique. Cela marque le début d'une nouvelle ère et j'espère inspirer les personnes qui écoutent ma musique. »

« G-Dragon est une force culturelle qui a posé les bases de la domination mondiale de la K-Pop », déclare Ghazi, fondateur et PDG d'EMPIRE. « Ce partenariat renforce notre mission chez EMPIRE de travailler aux côtés d'artistes qui façonneront l'avenir de la musique au niveau mondial. »

G-Dragon, né Kwon Ji-Yong, est originaire de Séoul, en Corée du Sud, et est une figure de proue de la musique mondiale et de la K-Pop depuis l'âge de 13 ans. En 2009, il a sorti son premier album solo, Heartbreaker, qui a dominé le classement Gaon en Corée. Quelques années plus tard, son premier EP solo, One of a Kind, a pris la tête du classement Billboard World Albums, porté par les titres "THAT XX" et "CRAYON". Il a ensuite sorti son deuxième album, COUP D'ÉTAT, qui s'est également classé en tête du classement Gaon en Corée.

Au début de sa carrière, G-Dragon a signé avec YG Entertainment et a rejoint le populaire boys band BIGBANG. L'album Remember du groupe, sorti en 2008, a également dominé le classement Gaon en Corée, tandis que la plupart de leurs sorties au Japon ont été certifiées Or. Après des années de succès et de reconnaissance mondiale en tant que créateurs de la K-pop grand public, le groupe s'est séparé pour se lancer dans des carrières solo et de nouveaux projets. Cependant, en 2018, ils ont sorti « FLOWER ROAD » - le premier titre en plusieurs années réunissant tous les membres du groupe pour célébrer le passé."

"G-Dragon compte plus de 2 milliards de streams au cours de sa carrière et a collaboré musicalement avec des artistes tels que Diplo, Baauer, Missy Elliott, Boys Noize, Sky Ferreira, Taeyang et Skrillex. Il a remporté le prix du Meilleur Album Mondial aux World Music Awards en 2014 et a été en couverture et dans les pages de magazines comme Elle Korea, Harper's Bazaar Korea, Vogue Korea, Hypebeast, et bien d'autres. G-Dragon s'est ensuite lancé dans la mode avec sa propre marque de streetwear prisée appelée PEACEMINUSONE et a participé à des campagnes pour Chanel, Nike et BMW. Il a également élargi son univers artistique en figurant dans la liste des 200 meilleurs collectionneurs d'art d'ArtNet en 2019 et a fait partie de la série Now & Next de Frieze Seoul l'année dernière. Cette année, il crée un parfum en collaboration avec le parfumeur français Frédéric Malle et a lancé JUSPEACE, une fondation caritative pour lutter contre la toxicomanie en Corée du Sud.

Restez à l'écoute pour en savoir plus car il s'apprête à entreprendre de nouveaux concerts à travers le monde et à se produire aux MAMA Awards pour la première fois en 9 ans, le 23 novembre au Japon."

Hi Res Press Photo HERE (Courtesy of Galaxy Corporation) and Hi Res Single Artwork HERE

POUR PLUS D'INFORMATION

INSTAGRAM | X | FACEBOOK | YOUTUBE | PEACEMINUSONE