Der Hafen von Tianjin, Huawei und China Mobile werden auf dem MWC 2022 als beste mobile Innovation für die vernetzte Wirtschaft ausgezeichnet

Der Hafen von Tianjin ist einer der sieben größten Häfen der Welt, mit einem jährlichen Containerumschlag von 20 Millionen TEU und 20.000 Beschäftigten. Die Kosten für manuelle Vorgänge in dieser Größenordnung sind übermäßig hoch, sowohl in Bezug auf die Kosten als auch auf die Effizienz. Die Smart Port Solution nutzt die neueste Technologie - intelligente Zwillinge, autonomes Fahren, 5G, Cloud Computing und IoT - um ein besser vernetztes, intelligenteres und autonomeres System zu schaffen.

Die Ergebnisse sprechen für sich. Der Hafen braucht 60 % weniger Personal als bisher. Die (sehr gefragten) Fahrer fahren jetzt Trucks aus der Ferne und müssen nicht mehr unter gefährlichen und ungesunden Arbeitsbedingungen arbeiten. Die Lösung hilft auch, Geld zu sparen, indem sie die Gesamtkosten um etwa 30 % senkt. Außerdem wird der Hafen immer umweltfreundlicher. Es produziert seine eigene erneuerbare Energie und ergänzt damit andere traditionelle Energiequellen. Zugleich verbraucht der Hafen insgesamt 17 % weniger Energie.

Yang Rong, General Manager der Tianjin Port Second Container Terminal Co. sagte: „Der Hafen von Tianjin und Huawei haben eine Fülle neuer IKT für unser intelligentes horizontales Transportmanagementsystem eingesetzt. Wir haben ein ‚intelligentes Hafengehirn' der neuen Generation geschaffen. Das System arbeitet mit wichtigen Ressourcen zusammen, um automatisch optimale Be- und Entladepläne zu erstellen. Es verwaltet auch jedes einzelne Gerät und optimiert so den gesamten Versandprozess. Unser Horizontaluferterminal verfügt mit 76 Fahrzeugen über die größte fahrerlose Flotte, die es bisher gab."

„Der Hafen von Tianjin ist ein wahrhaft globaler Hafen, der mit über 800 Häfen und 200 Ländern weltweit Handel treibt. Wir freuen uns darauf, die nächste Phase der Digitalisierung zu unterstützen, die dem Hafen helfen wird, noch umweltfreundlicher, intelligenter und sicherer zu werden", sagte Bruce Xun, CEO von Huawei Global Customs & Port Business.

Lösungs highlights

Integriert: Die zugrunde liegende Architektur verbindet die verschiedenen Hafensysteme auf intelligente Weise und beseitigt Daten- und Informationssilos. Alle Anwendungen arbeiten zusammen, angetrieben durch den Smart Hub, der den Betrieb zentral verwaltet.

Die zugrunde liegende Architektur verbindet die verschiedenen Hafensysteme auf intelligente Weise und beseitigt Daten- und Informationssilos. Alle Anwendungen arbeiten zusammen, angetrieben durch den Smart Hub, der den Betrieb zentral verwaltet. Sicher: Alle Datenerhebungen und -anwendungen entsprechen den Sicherheitsrichtlinien des Tianjin-Hafens und der GDPR . Intelligente Videoszenen mit 5G gewährleisten die Sicherheit der Dienste und des Betriebs. Gleichzeitig nutzt das Netz die neuesten Sicherheitstechnologien , um die Privatsphäre der Nutzer und die Zuverlässigkeit des Netzes zu gewährleisten. Schließlich werden durch integrierte und intelligente Betriebs- und Wartungsmaßnahmen Risiken und Fehler schnell erkannt und behoben.

Sicherheitsrichtlinien Tianjin-Hafens GDPR Sicherheitstechnologien Effizient: Alles ist schneller und reibungsloser. Von Anfang bis Ende werden die Abläufe durch intelligente Anwendungen und Technologien effizienter gestaltet. Die Prozesse dauern nur noch Minuten statt Stunden, und das Personal kann sich auf die Verwaltung statt auf manuelle Aufgaben konzentrieren. Letztendlich werden die Waren im Hafen schneller abgefertigt, was einen größeren wirtschaftlichen Nutzen bedeutet.

Grün: Der Hafen von Tianjin ist die erste kohlenstofffreie Hafeninitiative, die auf den Verbrauch erneuerbarer Energie umstellt. Sie ersetzt fossile Brennstoffe und Strom durch Wind- und Sonnenenergie. Außerdem trägt die intelligente Technologie von Huawei dazu bei, den Gesamtenergieverbrauch zu optimieren und zu senken.

Informationen zu den GLOMO Awards

Die Global Mobile (GLOMO) Awards sind die prestigeträchtigste Auszeichnung der Branche, die von den prominentesten Fachleuten der Branche vergeben wird. Sie finden jährlich auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, Spanien, statt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.mwcbarcelona.com/mobile-awards

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758739/Tianjin_Port_Huawei___China_Mobile_Awarded_Best_Mobile_Innovation.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758740/Mr_Yang_Rong_introduced_Smart_Port_Tianjin.jpg

SOURCE Huawei