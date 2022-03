Le port de Tianjin, Huawei et China Mobile remportent le prix de la meilleure innovation mobile pour l'économie connectée au MWC 2022

Le port de Tianjin est l'un des sept plus grands ports du monde, avec un débit annuel de conteneurs de 20 millions d'EVP et 20 000 employés. Le coût des opérations manuelles à cette échelle est exubérant, à la fois en termes d'argent et d'efficacité. La solution Smart Port utilise les dernières technologies - jumeaux intelligents, conduite autonome, 5G, cloud computing et IoT - pour créer un système mieux connecté, plus intelligent et plus autonome.

Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le port a besoin de 60 % de personnel en moins qu'auparavant. Les chauffeurs (qui sont très sollicités) conduisent désormais des camions à distance et n'ont plus à faire face à des conditions de travail dangereuses et insalubres. La solution permet également d'économiser de l'argent, en réduisant les coûts globaux d'environ 30 %. De plus, le port devient plus écologique. Il produit sa propre énergie renouvelable, en complément d'autres sources d'énergie traditionnelles. En même temps, le port consomme 17 % moins d'énergie dans l'ensemble.

M. Yang Rong, directeur général de Tianjin Port Second Container Terminal Co., a déclaré : « Le port de Tianjin et Huawei ont utilisé une multitude de nouvelles TIC pour notre système intelligent de gestion des transports horizontaux. Nous avons créé un "cerveau portuaire intelligent" de nouvelle génération. Le système collabore avec des ressources clés pour générer automatiquement des plans de chargement et de déchargement optimaux. Il gère également chaque pièce d'équipement, optimisant l'ensemble du processus d'expédition. Notre terminal côtier horizontal possède la plus grande flotte sans conducteur, composée de 76 véhicules. »

« Le port de Tianjin est vraiment un port mondial - il commerce avec plus de 800 ports et 200 pays dans le monde. Nous sommes impatients de soutenir la prochaine phase de sa numérisation, qui aidera le port à devenir encore plus vert, plus intelligent et plus sûr », a déclaré Bruce Xun, PDG chez Huawei Global Customs & Port Business.

Faits saillants de la solution

Intégré : l'architecture sous-jacente connecte intelligemment les différents systèmes portuaires, éliminant les silos de données et d'informations. Toutes les applications fonctionnent ensemble, alimentées par le Smart Hub, qui gère les opérations de manière centralisée.

Sûr : toutes les collectes de données et les applications sont conformes aux politiques de sécurité du port de Tianjin et au RGPD . La scène vidéo intelligente avec 5G assure la sécurité des services et des opérations. Dans le même temps, le réseau utilise les dernières technologies de sécurité pour assurer la confidentialité des utilisateurs et la fiabilité du réseau. Enfin, l'exploitation et la maintenance intégrée et intelligente identifie et traite rapidement les risques et les défauts.

Efficace : tout est plus rapide et plus fluide. Du début à la fin, les opérations sont rendues plus efficaces grâce à des applications et des technologies intelligentes. Les processus prennent des minutes au lieu d'heures, tandis que le personnel se concentre sur la gestion plutôt que sur les tâches manuelles. En fin de compte, les marchandises quittent le port plus rapidement, signalant des avantages économiques plus importants.

Écologique : première initiative portuaire zéro carbone, le port de Tianjin se tourne vers la consommation d'énergie renouvelable. Il remplace les combustibles fossiles et l'électricité par l'énergie éolienne et solaire. De plus, la technologie intelligente de Huawei aide à optimiser et à réduire la consommation globale d'énergie.

