Der KI-Agent von BrowserStack reduziert die Zeit für die Erstellung von Testfällen um 90 %

DUBLIN, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , die weltweit führende Plattform für Softwaretests, hat heute den Test Case Generator Agent vorgestellt, eine KI-gestützte Lösung, die in weniger als einer Minute produktionsreife Testfälle generiert.

Die Erstellung von Testfällen stellt eine der anspruchsvollsten Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung dar. Teams verbringen unzählige Stunden damit, unklare Vorgaben zu interpretieren, Sonderfälle aufzudecken und manuell Testszenarien zu erstellen. Was die Herausforderung noch größer macht, ist das Chaos fragmentierter Anforderungen, die über Jira, Confluence, PDFs, Figma-Dateien, Screenshots und sogar Slack verstreut sind – was zu Verwirrung, übersehenen Szenarien und erheblichen Verzögerungen führt.

Der Test Case Generator Agent ändert dies. Basierend auf 14 Jahren Test-Expertise analysiert er fragmentierte Anforderungen und generiert sofort kontextreiche Testfälle, wobei wichtige Felder wie Beschreibung, Voraussetzungen, Testschritte und erwartete Ergebnisse automatisch ausgefüllt werden. Anstatt von Grund auf neu zu schreiben, überprüfen und verfeinern Teams die Tests und können direkt mit der Ausführung beginnen.

Wichtigste Funktionen:

Sofortige Erstellung von Testfällen: Konvertieren Sie alle Anforderungsartefakte, einschließlich Jira-Stories, PRDs, Bilder, Confluence, Figma-Designdateien und mehr, in einsatzbereite Testfälle.

Konvertieren Sie alle Anforderungsartefakte, einschließlich Jira-Stories, PRDs, Bilder, Confluence, Figma-Designdateien und mehr, in einsatzbereite Testfälle. Bessere Berichterstattung: Identifiziert komplexe Szenarien und Sonderfälle anhand von Signalen aus der Projekt-Testhistorie.

Identifiziert komplexe Szenarien und Sonderfälle anhand von Signalen aus der Projekt-Testhistorie. Flexible KI-gestützte Arbeitsabläufe: Verfeinern Sie die Ergebnisse mit einfachen Eingabeaufforderungen, verarbeiten Sie unstrukturierte Eingaben und exportieren Sie sie in BDD- oder mehrsprachigen Formaten.

„Wir haben beobachtet, dass QA-Teams mit der manuellen Erstellung von Tests überfordert waren, während generische KI-Tools den Anforderungen realer Tests nicht gerecht wurden", erklärte Ritesh Arora, Mitbegründer und Geschäftsführer von BrowserStack. „Hier kommt der Test Case Generator ins Spiel. Was heute noch weniger als eine Minute dauert, möchten wir auf wenige Sekunden reduzieren. QA-Teams sollten nicht mit Dokumentation überlastet sein, sondern sich vielmehr darauf konzentrieren, tatsächliche Probleme aufzudecken und die Produktqualität zu verbessern. Dieser Agent gibt Ihnen diese Zeit zurück."

Frühe Anwender berichten von einer um 90 % schnelleren Erstellung von Testfällen und einer um 50 % besseren Abdeckung. Der Test Case Generator Agent ist ab sofort in BrowserStack Test Management verfügbar und Teil einer wachsenden Suite von KI-Agenten, die das Testen über den gesamten Lebenszyklus hinweg optimieren.

Informationen zu BrowserStack

BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests, die mit KI unterstützt wird, um Entwicklern und Qualitätssicherungsteams dabei zu helfen, schnell hochwertige Software zu liefern. Auf BrowserStack vertrauen über 50 000 Teams, darunter Amazon, Microsoft sowie NVIDIA, und die Plattform führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Sie bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30 000 reale Geräte und Browser.

BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, welches von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.browserstack.com.

