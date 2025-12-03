L'agent d'intelligence artificielle de BrowserStack réduit le temps de création des cas de test de 90 %

DUBLIN, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , la première plateforme de test de logiciels au monde, a annoncé aujourd'hui son Test Case Generator Agent , une solution alimentée par l'IA qui génère des cas de test opérationnels pour la production en moins d'une minute.

La création de cas de test représente l'une des tâches les plus lourdes de l'assurance qualité. Les équipes passent d'innombrables heures à interpréter des données vagues, à découvrir des cas limites et à élaborer manuellement des scénarios de test. Ce qui rend la tâche encore plus difficile, c'est le chaos des exigences fragmentées, dispersées dans Jira, Confluence, les PDF, les fichiers Figma, les captures d'écran et même Slack, créant ainsi de la confusion, des scénarios manqués et des retards pénibles.

L'agent générateur de cas de test permet de modifier cette situation. S'appuyant sur 14 ans d'expertise en matière de tests, il analyse les exigences fragmentées et génère instantanément des cas de test contextualisés, en remplissant automatiquement les champs clés tels que la description, les conditions préalables, les étapes de test et les résultats attendus. Plutôt que de tout rédiger depuis le début, les équipes examinent, affinent et passent directement à l'exécution.

Capacités clés :

Une création instantanée de cas de test : convertissez n'importe quel artefact d'exigence, y compris les histoires Jira, les PRD, les images, Confluence, les fichiers de conception figma et plus encore, en cas de test prêts à être exécutés.

convertissez n'importe quel artefact d'exigence, y compris les histoires Jira, les PRD, les images, Confluence, les fichiers de conception figma et plus encore, en cas de test prêts à être exécutés. Une couverture plus intelligente : met en évidence les scénarios importants et les cas extrêmes à l'aide de signaux provenant de l'historique des tests du projet.

met en évidence les scénarios importants et les cas extrêmes à l'aide de signaux provenant de l'historique des tests du projet. Des flux de travail flexibles assistés par l'IA : affinez les résultats à l'aide d'invites simples, traitez les entrées non structurées et exportez-les dans des formats BDD ou multilingues.

« Nous avons vu des équipes d'assurance qualité submergées par la création manuelle de tests, tandis que les outils génériques d'intelligence artificielle ne répondaient pas aux besoins réels en matière de tests », a déclaré Ritesh Arora, cofondateur et PDG de BrowserStack. « C'est là qu'intervient le générateur de cas de test. Ce qui prend moins d'une minute aujourd'hui, nous nous efforçons de le réduire à quelques secondes. Les équipes d'assurance qualité ne devraient pas être submergées par la documentation, mais plutôt être occupées à découvrir les vrais problèmes et à améliorer la qualité du produit. Cet agent permet de retrouver ce temps ».

Les premiers utilisateurs font état d'une accélération de 90 % dans la création de cas de test et d'une couverture améliorée de 50 %. L'agent générateur de cas de test est disponible dès maintenant sur le site BrowserStack Test Management , qui fait partie d'une suite croissante d'agents d'intelligence artificielle permettant de rationaliser les tests tout au long du cycle de vie.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme mondiale de test de logiciels alimentée par l'IA, conçue pour permettre aux développeurs et aux équipes chargées de l'assurance de la qualité de fournir rapidement des logiciels de qualité. Plus de 50 000 équipes, comme celles d'Amazon, de Microsoft ou de NVIDIA, font confiance à BrowserStack pour effectuer plus de trois millions de tests chaque jour dans 21 centres de données mondiaux. La plateforme leur propose un accès instantané à plus de 30 000 appareils et navigateurs réels.

Fondé en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.browserstack.com.

