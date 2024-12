Der moderne Marco Polo: Ausbildung im traditionellen chinesischen Handwerk

NANTONG, SUZHOU und NANJING, China, 26. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von China Youth Daily:

2024 jährt sich der Todestag von Marco Polo zum 700. In diesem Jahr stand Alessandro Martini, ein junger Mann aus Mailand, Italien, in der Tanztheaterproduktion"Invisible Cities" auf der Bühne und verkörperte sein Idol Marco Polo. Seit er in der Grundschule die Geschichte von Marco Polo gehört hat, wollte Alessandro unbedingt nach China reisen. Einige Jahre später kam er schließlich nach China. In den letzten acht Jahren hat Alessandro die meisten Teile Chinas bereist und war begeistert von der Entdeckung, dass das geheimnisvolle chinesische immaterielle Kulturerbe eine Sammlung chinesischer Weisheiten und Techniken ist, die man anfassen und erlernen kann. Als moderner "Marco Polo" besucht Alessandro häufig Städte mit einzigartigem Charme, um traditionelles chinesisches Handwerk zu erlernen und in von Jugendlichen geführte Geschäfte und Museen einzutauchen. Angeleitet von jungen Erben des immateriellen Kulturerbes taucht er in diese faszinierenden östlichen Techniken ein und teilt seine Entdeckungen gerne mit einem weltweiten Publikum.

Alessandro reiste nach Nantong in der Provinz Jiangsu, um die berühmte Färbetechnik des Blauen Kattun zu erlernen. Diese schöne Stadt, die bereits in den "Reisen des Marco Polo" erwähnt wurde, ist für ihr reiches kulturelles Erbe bekannt. Die für Blue Calico verwendeten Rohstoffe wie Baumwolle und Lan-Gras (Polygonum tinctorium Ait), das den Indigofarbstoff liefert, stammen alle aus der Natur. Das blau-weiße Farbschema der Technik spiegelt die natürliche Welt wider und verkörpert die chinesische Philosophie des Lebens im Einklang mit der Natur.

Außerdem reiste Alessandro nach Suzhou in Jiangsu, um die Xiangshan-Gilde zu besuchen und die Zapfenschneidetechnik kennenzulernen. Bekanntlich sind die Heimatstadt von Marco Polo, Venedig, und Suzhou in China Partnerstädte. Auch wenn die Xiangshan-Gilde international nicht sehr bekannt ist, so ist ihre Handwerkskunst doch in ikonischen Bauwerken wie der Verbotenen Stadt, den kaiserlichen Gräbern der Ming-Dynastie und dem Garten des bescheidenen Verwalters in Suzhou zu sehen. Diese großartigen architektonischen Meisterwerke wurden alle von der Xiangshan-Gilde gefertigt. Für die Schlitz- und Zapfenverbindungen werden weder Nägel noch Leim verwendet. Diese Fugen greifen perfekt ineinander, behalten ihre ursprüngliche Form und ihr Gleichgewicht bei, ohne sich zu verformen, und sind so über Jahrhunderte hinweg belastbar. Diese Methode veranschaulicht die chinesische Philosophie der Kombination von Stärke und Flexibilität und ist ein Zeugnis für die ausgefeilte Technik und die tiefe kulturelle Weisheit des traditionellen chinesischen Bauwesens.

