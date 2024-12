Marco Polo des temps modernes : Apprentissage de l'artisanat traditionnel chinois

NANTONG, SUZHOU et NANJING, Chine, 26 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du China Youth Daily :

2024 marque le 700e anniversaire de la disparition de Marco Polo. Cette année, Alessandro Martini, un jeune homme originaire de Milan, en Italie, est monté sur scène dans la production de danse-théâtre "Invisible Cities", incarnant son idole, Marco Polo. Alessandro rêve de se rendre en Chine depuis qu'il a entendu parler de l'histoire de Marco Polo à l'école primaire. Plusieurs années plus tard, il est enfin arrivé en Chine. Au cours des huit dernières années, Alessandro a voyagé dans la plupart des régions de Chine et a été ravi de découvrir que le mystérieux patrimoine culturel immatériel chinois est une collection de sagesse et de techniques chinoises que l'on peut toucher et apprendre. En tant que "Marco Polo" des temps modernes, Alessandro se rend fréquemment dans des villes au charme unique pour apprendre l'artisanat chinois traditionnel et se plonger dans les boutiques et les musées locaux tenus par des jeunes. Guidé par de jeunes héritiers du patrimoine culturel immatériel, il s'immerge dans ces techniques orientales fascinantes et partage avec enthousiasme ses découvertes avec un public international.

Alessandro s'est rendu à Nantong, dans la province de Jiangsu, dans l'intention d'apprendre la célèbre technique de teinture Blue Calico. Cette belle ville, mentionnée dans les "Voyages de Marco Polo", est connue pour son riche patrimoine culturel. Les matières premières utilisées dans Blue Calico, telles que le coton et l'herbe "Lan" (Polygonum tinctorium Ait), qui fournit la teinture indigo, proviennent toutes de la nature. Le schéma de couleurs bleu et blanc de la technique reflète le monde naturel, incarnant la philosophie chinoise de la vie en harmonie avec la nature.

En outre, Alessandro s'est rendu à Suzhou, dans le Jiangsu, pour visiter la guilde Xiangshan et se familiariser avec la technique de la mortaise et du tenon. Comme chacun sait, Venise, la ville natale de Marco Polo, et Suzhou, en Chine, sont des villes jumelées. La guilde de Xiangshan n'est peut-être pas très connue au niveau international, mais son savoir-faire est évident dans des structures emblématiques telles que la Cité interdite, les tombes impériales de la dynastie Ming et le jardin de l'humble administrateur de Suzhou. Ces magnifiques chefs-d'œuvre architecturaux sont tous fabriqués par la guilde de Xiangshan. Les assemblages à tenons et mortaises n'utilisent ni clous ni colle. Ces joints s'imbriquent parfaitement les uns dans les autres, conservant leurs formes et leur équilibre d'origine sans les dépasser, ce qui leur permet de résister pendant des siècles. Cette méthode illustre l'approche philosophique chinoise qui consiste à combiner force et flexibilité, et témoigne de l'ingénierie sophistiquée et de la profonde sagesse culturelle de la construction traditionnelle chinoise.

