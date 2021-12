Der neue französische Personalausweis wird mit dem Preis für den besten Personalausweis ausgezeichnet

In Übereinstimmung mit der Verordnung hat Frankreich einen neuen Personalausweis eingeführt, der sicherer, praktischer und innovativer ist. Dieser Ausweis kann zum Nachweis der Identität verwendet werden und dient als Reisedokument in der Europäischen Union. Seit Juni 2021 wurden bereits mehr als 2 Millionen neue eID(s) ausgestellt.

Diese Polycarbonatkarte der nächsten Generation wurde speziell für die alltäglichen Bedürfnisse der französischen Bürger entwickelt und kann bis zu 10 Jahre lang verwendet werden. Sie enthält sowohl bewährte Sicherheitsmerkmale als auch Innovationen, deren Sicherheitskonzept von den Experten des Innenministeriums validiert wurde.

Die Karte ist mit neuen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet: Das DOVID ist ein holografisches Gerät der neuen Generation, der sichere Hintergrund erstreckt sich bis in den transparenten Rand der Karte, eine sichtbare digitale Versiegelung ermöglicht die digitale Signatur der Karte und gewährleistet die Integrität und Herkunft der Ausweise, falls ein Zugriff auf die Daten auf dem hochsicheren Chip nicht möglich ist.

IN Groupe im Dienste des Staates

Im Rahmen des französischen Personalausweisprogramms fungiert die IN Groupe als Lösungsintegrator und stützt sich dabei auf den Beitrag von etwa zwanzig verschiedenen Unternehmen. Die IN Groupe qualifiziert, testet und wählt gemäß den ANTS-Spezifikationen und den erwarteten Sicherheitszielen die besten Technologien, Komponenten und IT-Systeme aus, die die französische Regierung benötigt, um das sicherste Dokument zu erstellen.

Die IN Groupe ist eine Aktiengesellschaft, die Frankreichs Souveränität bei der Ausstellung seiner legalen Ausweisdokumente garantiert und dem französischen Staat einen industriellen Bediener zur Verfügung stellt, der die Identitätstechnologien und technologischen Patente in Frankreich hält.

Für IN Groupe sind die Identität und ihr Schutz das Herzstück ihrer Daseinsberechtigung, da sie die Souveränität der Staaten und das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Zumal die rechtliche Identität sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt die Referenzidentität unter allen anderen bleibt.

E-Mail-Kontakt: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1713094/New_French_e_ID_Card.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1713093/IN_Groupe_Logo.jpg

SOURCE IN Groupe