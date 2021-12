La nouvelle Carte Nationale d'Identité française récompensée par le prix de la meilleure carte d'identité, décerné par un jury d'experts indépendants

Conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil sur le renforcement de la sécurité, la France a déployé depuis juin 2021, une nouvelle carte d'identité plus sécurisée, plus pratique et innovante. Ce titre permet à son titulaire de justifier de son identité et sert de titre de voyage dans l'Union Européenne. A ce jour, plus de 2 millions de nouvelles CNIe ont été réalisées et remises en mairies.

Conçue pour répondre aux usages quotidiens des citoyens français, c'est un titre de nouvelle génération, pensé pour un usage sur 10 ans sans atteinte à la lisibilité du titre polycarbonate et qui intègre à la fois des sécurités éprouvées et robustes et des innovations dont l'architecture de sécurité a été validée par les experts du Ministère de l'Intérieur.

La carte intègre de nouvelles sécurités inédites : l'image diffractive et optiquement variable (DOVID) est un dispositif holographique de nouvelle génération, le fond sécurisé se prolonge dans le bord transparent de la carte, un cachet électronique visible permet de signer numériquement la carte et assure l'intégrité et l'origine du titre en cas d'impossibilité d'accéder aux données de la puce.

Enfin, la puce hautement sécurisée comporte les mentions apposées sur la carte sous forme de caractères alphanumériques, la photographie du titulaire en bonne définition ainsi que ses empreintes digitales. Son module est gravé de la Marianne et de trois RF. Conforme aux standards de l'ICAO, la puce permet aux citoyens français de bénéficier d'une CNIe reconnue comme un titre de voyage électronique pour passer les frontières de l'espace Schengen.

Un titre innovant, fruit d'une concertation de longue date

La nouvelle CNIe a été pilotée par le Ministère de l'Intérieur avec l'Agence Nationale des Titres Sécurisés et le support industriel et technologique d'IN Groupe. Elle est l'œuvre d'une étroite concertation avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, les experts de la lutte contre la fraude documentaire de la Police Nationale et de la Gendarmerie, la direction du numérique, l'agence nationale des titres sécurisés, les préfectures, les maires via l'association des maires de France. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la direction interministérielle du numérique ont également participé au comité de pilotage qui a suivi ce vaste projet, depuis la rédaction du cahier des charges jusqu'aux dernières étapes de mise en production et au déploiement.

IN Groupe a agi dans le cadre d'un projet industriel et technologique de grande envergure : mise en place de lignes de fabrication et de personnalisation dédiées, cybersécurité des plateformes de personnalisation, mise en place de nouveaux systèmes informatiques pour gérer le cycle de vie de la puce de la carte. L'appareil industriel a été dimensionné de manière à pouvoir traiter jusqu'à 10 millions de cartes par an.

IN Groupe, opérateur industriel au service de l'Etat

Dans le programme de la Carte Nationale d'Identité française, IN Groupe se positionne comme un intégrateur de solutions en s'appuyant sur la contribution d'une vingtaine de sociétés différentes qui amènent leurs compétences. IN Groupe qualifie, teste et retient, selon le cahier des charges de l'ANTS et les cibles de sécurités attendues, les meilleurs technologies, composants, systèmes informatiques dont l'Etat français a besoin pour construire le titre le plus sécurisé possible.

IN Groupe est une société à capitaux intégralement publics. La France a fait le choix de la souveraineté pour réaliser ses titres régaliens en garantissant la stabilité de l'actionnariat pour cette solution industrielle. IN Groupe permet en effet à l'Etat de disposer d'un opérateur industriel conservant sur le territoire français les technologies de l'identité ainsi que les brevets technologiques.

Inscrite au cœur de la raison d'être d'IN Groupe, l'identité est un élément essentiel de souveraineté puisque l'identité est au cœur même de l'intimité que chaque citoyen a avec l'État. L'identité de l'état régalienne reste en effet l'identité de référence parmi toutes les autres identités dans l'espace physique comme dans l'espace numérique.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1713094/New_French_e_ID_Card.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1713093/IN_Groupe_Logo.jpg

Contact Email: [email protected]

SOURCE IN Groupe