Der neue Rover der R-Serie von XAG treibt die intelligente Automatisierung im Anbau von Sonderkulturen voran

HANNOVER, Deutschland, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Da die Automatisierung in der Spezialkulturen-Landwirtschaft immer mehr Fuß fasst, treibt XAG diese Entwicklung mit der weltweiten Markteinführung des Agricultural Rover der R-Serie voran, einem vollelektrischen Bodenroboter, der für Obstplantagen, Weinberge und Gewächshäuser entwickelt wurde, in denen herkömmliche Geräte nur schwer eingesetzt werden können. Durch die Kombination von intelligenter Navigation und präzisem Sprühen hilft die XAG R-Serie Landwirten, Arbeits- und Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Produktivität durch zugängliche, hocheffiziente Automatisierung zu steigern.

XAG R100 Agricultural Rover performs precision spraying in a vineyard.

Spezialkulturen wie Obst, Gemüse und Gewächshausprodukte sind für das Wachstum der Landwirtschaft und das Einkommen der Landwirte von entscheidender Bedeutung. Sie bieten einen hohen Wert pro Hektar, erfordern jedoch eine intensive Bewirtschaftung, um Ertrag und Qualität aufrechtzuerhalten. Da die Nachfrage nach frischen, nahrhaften Lebensmitteln weiter steigt, setzen die Erzeuger zunehmend auf intelligente Technologien, um ihre Effizienz und Rentabilität zu verbessern. Laut dem USDA Economic Research Service macht der Arbeitsaufwand etwa 38 Prozent der Produktionskosten in Spezialkulturenbetrieben aus. Diese starke Abhängigkeit von Arbeitskräften treibt die rasche Einführung von Automatisierung voran, wodurch Obstplantagen und Gewächshäuser zu den am schnellsten wachsenden und technologieorientiertesten Segmenten gehören.

Um diesen sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden, hat XAG auf der Grundlage langjähriger Erfahrung in der landwirtschaftlichen Automatisierung die R-Serie entwickelt. Aufbauend auf bewährter Expertise in den Bereichen Präzisionssprühung und einfache Bedienung bietet die R-Serie zwei Modelle, die auf unterschiedliche Anbauumgebungen zugeschnitten sind.

Der XAG R100 Agricultural Rover wurde für dicht gepflanzte Kulturen wie Gewächshausgemüse entwickelt. Er verfügt über einen kompakten Rahmen, einen 120-Liter-Tank, Allradantrieb und zwei JetSprayer mit einer Leistung von bis zu 8 Litern pro Minute, die mit einer einzigen Ladung 30 Minuten lang unter Volllast betrieben werden können. Der R200 Agricultural Rover ist mit einem 240-Liter-Tank, Sechsradantrieb und vier JetSprayern ausgestattet und bietet eine größere Kapazität und Reichweite für Obst- und Weinberge mit größeren Abständen. Er kann pro Ladung 15 Minuten lang unter Volllast betrieben werden.

Beide Modelle nutzen die zentrifugale JetSprayer-Technologie von XAG, die feine Tröpfchen von 60 bis 200 Mikrometern für eine gleichmäßige Abdeckung erzeugt und gleichzeitig die Abdrift und den Chemikalienverbrauch reduziert. Mit einer horizontalen Sprühreichweite von bis zu sieben Metern pro Seite arbeitet der Rover effizient zwischen den Pflanzenreihen, minimiert die Durchgänge und spart Zeit, Energie und Ressourcen.

Der Rover basiert auf einem Vollaluminium-Chassis mit einer gefederten Portalachse und sorgt für eine gleichmäßige Traktion und Balance auf unebenem Gelände. Sein kompaktes Gehäuse ist 80 Zentimeter breit und ermöglicht eine reibungslose Navigation zwischen dichten Reihen, während es die Bodenverdichtung reduziert und empfindliche Pflanzen schützt. Der R100 hat mit installiertem RevoSpray ein Nettogewicht von 80 Kilogramm, während der R200 bei gleicher Ausstattung 130 Kilogramm wiegt. Beide bieten robuste Stabilität mit einer maximalen Steigfähigkeit von 20 Prozent.

Die Bedienung erfolgt über die intelligente Fernbedienung SRC 5, die Touchscreen-Navigation, Präzision durch zwei Joysticks und Echtzeit-FPV-Überwachung kombiniert. Diese intelligente Schnittstelle ermöglicht es dem Bediener, sich sicher außerhalb des Anwendungsbereichs aufzuhalten und gleichzeitig die volle Kontrolle über die Aktivitäten auf dem Feld zu behalten.

Das Herzstück der R-Serie ist die intelligente Steuerung für die integrierte Automatisierung. Das System umfasst Funktionen wie den Cruise-Modus, die Wegverfolgung und den Wiederholungsmodus. In Verbindung mit dieser Steuerungssuite erfasst das integrierte Kartierungssystem von RealTerra während des ersten manuellen Durchgangs hochauflösende Bilder, um eine detaillierte Vogelperspektive des Feldes zu erstellen.. Diese Karte unterstützt die Routenplanung auf Zentimeterebene und ermöglicht einen präzisen und autonomen Betrieb. Ergänzend zu diesen Funktionen überwacht die KI-Sicherheitsassistenz kontinuierlich die Umgebung in Echtzeit, erkennt Hindernisse und Personen in der Nähe und passt die Bewegungen des Rovers an, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Für Landwirte, die mit Arbeitskräftemangel oder steigender Arbeitsbelastung konfrontiert sind, verwandelt die R-Serie repetitive Feldarbeiten in effiziente, automatisierte Vorgänge. Die erweiterbare Plattform unterstützt die individuelle Anpassung für Unkrautbekämpfung, Transport und andere Anwendungen und ist damit ein zuverlässiger Smartfarm-Copilot für das Management hochwertiger Kulturen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834834/R100_1.jpg