Le nouveau rover de la série R de XAG permet une automatisation intelligente de la culture de produits spécialisés

HANOVRE, Allemagne, 2er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que l'automatisation s'enracine plus profondément dans la culture de produits spécialisés, XAG fait avancer le mouvement avec le lancement mondial du rover agricole de la série R, un robot terrestre entièrement électrique conçu pour les vergers, les vignobles et les serres où les équipements traditionnels ont du mal à fonctionner. Combinant navigation intelligente et pulvérisation de précision, la série R de XAG aide les agriculteurs à réduire les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation tout en augmentant la productivité grâce à une automatisation accessible et à haut rendement.

XAG R100 Agricultural Rover performs precision spraying in a vineyard.

Les cultures spécialisées telles que les fruits, les légumes et les produits de serre sont essentielles à la croissance agricole et au revenu des agriculteurs. Ils offrent une valeur élevée à l'hectare mais nécessitent une gestion intensive pour maintenir le rendement et la qualité. Alors que la demande d'aliments frais et nutritifs ne cesse d'augmenter, les producteurs se tournent de plus en plus vers les technologies intelligentes pour améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Selon le département de recherche économique du ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA), la main-d'œuvre représente environ 38 % des coûts de production dans les exploitations de cultures spécialisées. Cette forte dépendance à l'égard de la main-d'œuvre entraîne une adoption rapide de l'automatisation, ce qui fait des vergers et des serres l'un des segments à la croissance la plus rapide et les plus axés sur la technologie.

Pour répondre à ces besoins en constante évolution, XAG a développé la série R en s'appuyant sur des années d'expérience dans le domaine de l'automatisation agricole. S'appuyant sur une expertise éprouvée en matière de pulvérisation de précision et de facilité d'utilisation, la série R propose deux modèles adaptés à différents environnements de culture.

Le rover agricole XAG R100 est conçu pour les cultures denses telles que les légumes de serre. Il est doté d'un châssis compact, d'un réservoir de 120 litres, de quatre roues motrices et de deux pulvérisateurs JetSpray délivrant jusqu'à 8 litres par minute, capables de fonctionner à pleine charge pendant 30 minutes avec une seule charge. Le rover agricole R200, équipé d'un réservoir de 240 litres, de six roues motrices et de quatre pulvérisateurs JetSpray, offre une plus grande capacité et une plus grande portée pour les vergers et les vignobles plus espacés, avec une autonomie de 15 minutes à pleine charge par charge.

Les deux modèles utilisent la technologie centrifuge JetSprayer de XAG, qui produit de fines gouttelettes de 60 à 200 microns pour une couverture uniforme tout en réduisant la dérive et l'utilisation de produits chimiques. Avec une portée de pulvérisation horizontale allant jusqu'à sept mètres de chaque côté, le rover travaille efficacement entre les rangées de cultures, minimisant les passages et économisant du temps, de l'énergie et des ressources.

Construit sur un châssis entièrement en aluminium avec un essieu portique suspendu, le rover conserve une traction et un équilibre stables sur les terrains accidentés. Son corps compact mesure 80 centimètres de large, ce qui permet de naviguer en douceur entre les rangs denses tout en réduisant le compactage du sol et en protégeant les plantes délicates. Le R100 a un poids net de 80 kilogrammes avec RevoSpray installé, tandis que le R200 pèse 130 kilogrammes avec la même configuration, tous deux offrant une stabilité robuste avec une inclinaison maximale de 20 pour cent.

Le fonctionnement est géré par la télécommande intelligente SRC 5, qui combine la navigation par écran tactile, la précision d'un double joystick et la surveillance FPV en temps réel. Cette interface intelligente permet aux opérateurs de rester en toute sécurité en dehors de la zone d'application tout en gardant le contrôle total des activités sur le terrain.

Au cœur de la série R se trouve un contrôle intelligent pour l'automatisation embarquée. Le système comprend des fonctions telles que le mode croisière, le suivi de trajectoire et le mode répétition. Travaillant en tandem avec cette suite de contrôle, le système de cartographie embarqué RealTerra capture des images à haute résolution pendant le passage manuel initial pour générer une vue d'ensemble détaillée du champ. Cette carte permet de planifier des itinéraires au centimètre près, ce qui permet un fonctionnement précis et autonome. En complément de ces fonctions, l'assistance à la sécurité par l'IA surveille en permanence l'environnement en temps réel, détecte les obstacles et les piétons et ajuste les mouvements du rover pour garantir des performances fiables.

Pour les agriculteurs confrontés à des contraintes de main-d'œuvre ou à des charges de travail croissantes, la série R transforme les tâches répétitives dans les champs en opérations efficaces et automatisées. Sa plateforme extensible permet de personnaliser le désherbage, le transport et d'autres applications, ce qui en fait un copilote agricole fiable et intelligent pour la gestion des cultures à haute valeur ajoutée.

