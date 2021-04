Der Online-Kreditmarktplatz FinanZero beschafft sich in einer neuen, von schwedischen Investoren angeführten Runde 7 Millionen US-Dollar für die weitere Expansion in Brasilien

Dank seines transparenten Wertversprechens ermöglicht es FinanZero Verbrauchern, den für sie am besten geeigneten Kredit zu finden, indem sie zahlreiche Angebote aus einem Netzwerk von 50 Kreditgebern in einer einzigen Suche vergleichen können. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Verbraucherkrediten im Zuge der Covid-19-Pandemie ist das Volumen der Kreditanträge bei FinanZero in den letzten Monaten exponentiell gestiegen, womit FinanZero nun der führende Online-Kreditmarktplatz in Brasilien geworden ist.