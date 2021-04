Le marché de crédit en ligne FinanZero lève 7 millions de dollars américains dans le cadre d'une nouvelle ronde de financement menée par des investisseurs suédois pour poursuivre son expansion au Brésil

FinanZero a été fondée en 2016 par la société d'investissement suédo-brésilienne Webrock Ventures et les entrepreneurs suédois Olle Widén et Kristian Jakobsson. Au total, FinanZero a levé 22,85 millions de dollars américains depuis 2016 et les principaux actionnaires sont aujourd'hui Webrock Ventures et VEF.

Commentaire d'Olle Widén, cofondateur et PDG de FinanZero :

« Le volume de demandes de crédit sur notre plateforme continue de croître de manière exponentielle, avec une moyenne de 750 000 demandes par mois, générées auprès de nos 50 partenaires prêteurs. Notre mission est de responsabiliser les consommateurs brésiliens en leur offrant plus de transparence grâce à un guichet unique pour les prêts et nous constatons un grand intérêt à une époque où la transition numérique et des changements réglementaires favorables sont menés. Nous avons levé des fonds pour tirer parti de cette opportunité de marché. »

Commentaire de David Nangle, PDG de VEF :

« Soutenir davantage les entreprises de notre portefeuille et leurs équipes fondatrices, lorsqu'elles affichent le type de croissance et de création de valeur qu'est FinanZero, est l'une des décisions les plus faciles que nous prenons en tant qu'investisseurs. Olle et l'équipe de FinanZero vive un moment vraiment passionnant de leur parcours et avec ce capital supplémentaire, nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'ils puissent poursuivre leur chemin pour devenir le leader du marché de crédit capable d'offrir de nombreuses possibilités propices à l'émergence de la Fintech brésilienne. »

À propos de FinanZero

Fondée en 2016, FinanZero est le premier marché de crédit en ligne au Brésil. La société agit en tant que un courtier indépendant, négociant avec plusieurs établissements de crédit à la fois pour trouver le meilleur prêt. Basée à Sao Paulo, FinanZero compte actuellement 52 employés.

