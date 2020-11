Der Relevance Quotient Report 2020 von Crayon Data erklärt die Trends und Muster beim personalisierten Banking

Relevance Quotient,

analysiert den Grad der Personalisierung und die Relevanz von Geschäften und -angeboten, die Banken ihren Kunden auf ihren digitalen Medien empfehlen. Ziel war es, die Auswirkungen der Pandemie auf die Präferenzen und Entscheidungen der Verbraucher zu ermitteln. Es sollte auch festgestellt werden, wie gut sich die Banken auf die veränderten Kundentrends eingestellt hatten.

Crayon Data untersuchte über hundert Banken in 17 Märkten in Indien, im Nahen Osten und in Afrika sowie in der Region APAC. Die Studie wurde im Relevance Quotient Report 2020 zusammengefasst und untersucht die sieben Schlüsselparameter, auf die sich Banken konzentrieren müssen, um die Personalisierung ihrer Kundenbeziehungen voranzutreiben. Die Parameter reichen von einer Profilerstellung mit den Vorlieben der Kunden bis hin zur nahtlosen Erfüllung. Die Banken werden anschließend in eine von vier Ebenen eingestuft, je nachdem, wie gut sie bei den sieben Parametern abschneiden.

Die jeweilige Ebene basiert auf der Fähigkeit, Geschmacksprofile von Kunden zu erstellen, relevante Angebote zu empfehlen, personalisierte Produkte zu liefern und die Entdeckung, das Engagement, die kanalübergreifende Integration und die Erfüllung von Angeboten zu vereinfachen.

Laden Sie den Bericht jetzt herunter.

Informationen zu Crayon Data

Crayon Data ist ein in Singapur ansässiges Start-up für Big Data und KI. Das Unternehmen wurde von Gartner als einer der Top 40 Anbieter digitaler Personalisierung identifiziert. Crayon ermöglicht hochrangigen Kunden aus Branchen wie dem Bankwesen, dem E-Commerce und dem Reise- und Gastgewerbe personalisierte Kommunikation mit jedem einzelnen Kunden über die verschiedenen Kommunikationskanäle.

Informationen zu maya.ai

maya.ai von Crayon ist die weltweit erste von KI angetriebene Plattform, die Relevanz analysiert. Maya.ai stattet traditionelle Unternehmen mit der Fähigkeit aus, stark personalisierte Erfahrungen zu schaffen. In großem Maße. Schnell. Zur Plattform gehören aufwändig gepflegte, riesige externe Datensätze, die durch modernste künstliche Intelligenz unterstützt und über eine Reihe benutzerfreundlicher APIs bereitgestellt werden. Klicken Sie hier um eine Demo zu buchen.

Presseanfragen richten Sie bitte an:

Arun Kiran

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1340656/Crayon_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1340658/The_RQ_Report_2020.jpg

SOURCE Crayon Data