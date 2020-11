O Relatório de Índice de Relevância da Crayon Data 2020 explica as tendências e padrões do sistema bancário personalizado

Para avaliar a relevância dos bancos atualmente para seus clientes, a Crayon Data desenvolveu uma estrutura proprietária com sete parâmetros definidos da jornada do cliente. Esta estrutura, o Relatório de Índice de Relevância, analisa o nível de personalização e relevância das ofertas e negócios comerciais recomendados pelo banco para seus clientes, em suas propriedades digitais. O objetivo foi analisar o impacto da pandemia nas preferências e escolhas dos consumidores. E determinar o nível de adaptação dos bancos às mudanças nas tendências dos clientes.

A Crayon Data pesquisou mais de cem bancos em 17 mercados, na Índia, Oriente Médio, África e regiões APAC. Compilada no Relatório de Índice de Relevância 2020, a pesquisa examina os sete parâmetros principais nos quais os bancos precisam se concentrar para conduzir a personalização para seus clientes. Os parâmetros variam desde o perfil das preferências do cliente até o atendimento perfeito. Os bancos são, então, classificados em um dos quatro níveis, dependendo do nível de desempenho nos sete parâmetros.

Os níveis são atribuídos com base na capacidade de criar perfis de preferência do cliente, recomendar ofertas relevantes, entregar produtos personalizados e simplificar a descoberta, o envolvimento, a integração multicanal e desempenho.

Sobre a Crayon Data

A Crayon Data é uma start-up de Big Data e IA baseada em Singapura. Identificada pelo Gartner como um dos 40 principais fornecedores de personalização digital. A Crayon permite que os principais clientes de setores como bancos, e-commerce e viagens e hospitalidade tenham conversas personalizadas com cada um de seus clientes, em vários canais de comunicação.

Sobre a maya.ai

A maya.ai da Crayon é a primeira plataforma do mundo comandada por IA que impulsiona a era da relevância. A plataforma equipa as empresas tradicionais com a capacidade de criar experiências altamente personalizadas. Em grande escala. Com velocidade. A plataforma inclui conjuntos de dados externos vastos e ricamente selecionados, respaldados por inteligência artificial de ponta, fornecidos por meio de uma série de APIs fáceis de usar.Clique aqui para reservar uma demonstração.

