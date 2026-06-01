Der RingConn Gen 3 Smart Ring wird offiziell vorgestellt: Förderung des langfristigen Gesundheitsbewusstseins im Alltag

Weltweit führender Anbieter innovativer Smart-Ring-Lösungen

NEW YORK, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- RingConn führt am 29. Mai den Smart Ring der 3. Generation weltweit offiziell ein und verbindet damit Erkenntnisse über die Durchblutung sowie kontinuierliche Überwachung mit einem optimierten, ultraleichten Wearable-Erlebnis. Nach der Vorbestellung Anfang dieses Monats zählen bereits die Grammy-Preisträgerin Jessie J und Sportler des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zu den ersten Nutzern des Geräts, was das wachsende Interesse an Technologien zur passiven, langfristigen Gesundheitsüberwachung widerspiegelt.

Für ein langfristiges Gesundheitsbewusstsein

Jessie J using RingConn Gen 3 in a daily life setting

RingConn Gen 3 spiegelt die Überzeugung von RingConn wider, dass Gesundheit nicht in einzelnen Momenten optimiert, sondern durch ständige Achtsamkeit schrittweise gefördert werden muss. Ausgehend von der Überzeugung, dass das Gleichgewicht in den natürlichen Rhythmen des Alltags liegt, hat RingConn die Gen 3 entwickelt, um den Nutzern zu helfen, die Signale ihres Körpers besser zu verstehen, bedeutende Veränderungen im Laufe der Zeit zu erkennen und fundierte Anpassungen vorzunehmen, die das langfristige Wohlbefinden fördern.

RingConn dient nicht nur als Datentracker, sondern soll den Nutzern dabei helfen, sich auf eine tiefgreifende Reise des Gesundheitsbewusstseins zu begeben: von der Erfassung täglicher physiologischer Signale über das Erkennen aussagekräftiger Muster bis hin zum Gewinn zeitnaher Erkenntnisse und langfristiger Orientierungshilfen, die im Laufe der Zeit gesündere Entscheidungen unterstützen. Diese Philosophie spiegelt sich in den Erkenntnissen von Gen 3 zum vaskulären Trend wider, die über punktuelle Bewertungen hinausgehen und sich auf eine kontinuierliche, musterbasierte Beobachtung sowie auf multifaktorielle Analysen und die Bewertung des Lebensstils konzentrieren. So können Nutzer besser nachvollziehen, wie sich ihre täglichen Gewohnheiten auf langfristige Gesundheitsmuster auswirken können.

Die Weiterentwicklung des Gen 3-Erlebnisses

RingConn Gen 3 baut auf jahrelanger Forschung auf und bietet fortschrittliche Einblicke in vaskuläre Trends, wodurch Nutzer ein langfristiges, musterbasiertes Verständnis für kardiovaskuläre Signale entwickeln können. Die Gen 3 wurde für den dauerhaften Alltagseinsatz entwickelt und verlängert die Akkulaufzeit auf bis zu 14 Tage, wodurch eine unterbrechungsfreie Datenerfassung rund um die Uhr in realen Situationen ermöglicht wird. Neben der mehrdimensionalen Gesundheitsüberwachung, die Schlaf, Erholung, Aktivität, Frauengesundheit und das allgemeine physiologische Gleichgewicht umfasst, bietet die Gen 3 einen ganzheitlicheren Überblick über langfristige Gesundheitsmuster, unterstützt durch sanfte Vibrationssignale, die Sie benachrichtigen, sobald signifikante Veränderungen festgestellt werden. RingConn hat kürzlich auch am IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2026) in Shanghai teilgenommen und dort seine neuesten Innovationen im Bereich des Chip-Designs mit extrem geringem Stromverbrauch vorgestellt, die die bis zu 14-tägige Akkulaufzeit der Gen 3 ermöglichen.

Von der Vorbestellung zur weltweiten Verfügbarkeit

Nach dem Start der Vorbestellungen Anfang dieses Monats generierte RingConn Gen 3 innerhalb der ersten 20 Tage einen Umsatz von über 10 Millionen US-Dollar, was die starke weltweite Nachfrage nach Wearables zur langfristigen Gesundheitsüberwachung unterstreicht. Mit dem offiziellen Start des weltweiten Versands wird das Angebot über die offizielle Website von RingConn erweitert; darüber hinaus ist die schrittweise Einführung weiterer regionaler Vertriebskanäle über Amazon und TikTok Shop geplant. Die mit der Markteinführung einhergehenden App-Updates tragen dazu bei, ein nahtloses Onboarding-Erlebnis zu ermöglichen, wenn Nutzer beginnen, die Gen 3 in ihren Alltag zu integrieren. Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um die Technologie der nächsten Generation von RingConn zur langfristigen Gesundheitsüberwachung von der ersten Ankündigung in den praktischen Alltag zu überführen.

*Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder gesundheitlichen Beschwerden bestimmt. Als prädiagnostisches Hilfsmittel ersetzt die Gen 3 nicht die Diagnose oder Behandlung durch eine qualifizierte medizinische Fachkraft.

Um mehr über den RingConn Gen 3 Smart Ring zu erfahren, besuchen Sie bitte:

https://bit.ly/ringconngen3germany

https://www.amazon.com/dp/B0GVSK978B

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Informationen zu RingConn

RingConn wurde 2021 gegründet und ist ein nutzerorientiertes Unternehmen, das durch kontinuierliche Innovation professionelle, kontinuierliche und durchdachte Produkte und Dienstleistungen zur Gesundheitsüberwachung anbietet. RingConn hat sich zum Ziel gesetzt, der vertrauenswürdigste Wächter für das körperliche und geistige Wohlbefinden der Nutzer zu werden.

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