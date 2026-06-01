Lancement officiel de la bague intelligente Gen 3 de RingConn : suivi de la santé à long terme dans la vie de tous les jours

Leader mondial de solutions de bagues connectées à la pointe de la technologie

NEW YORK, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- RingConn lance officiellement sa bague intelligente Gen 3 dans le monde entier dès le 29 mai, fournissant des informations vasculaires et un suivi continu intégrés dans une expérience connectée à porter élégante et ultra-légère. Suite à la pré-commande passée au début du mois, l'artiste Jessie J, lauréate d'un Grammy Award, et des athlètes de la Fédération allemande de hockey sur glace (DEB) ont compté parmi les premiers utilisateurs de l'appareil, ce qui témoigne de l'intérêt croissant pour les technologies passives de suivi de la santé sur le long terme.

Jessie J using RingConn Gen 3 in a daily life setting

Vers un suivi de la santé à long terme

La bague intelligente Gen de RingConn 3 incarne la conviction de RingConn que la santé ne doit pas être optimisée dans des moments isolés, mais est à cultiver progressivement par le biais d'une prise de conscience continue. Convaincue que l'équilibre réside dans les rythmes naturels de la vie quotidienne, RingConn a conçu Gen 3 pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les signaux de leur corps, à reconnaître les changements importants au fil du temps et à faire des ajustements éclairés favorisant le bien-être à long terme.

Plus qu'un simple suivi de données, RingConn est conçue pour aider les utilisateurs à prendre conscience de leur état de santé : du suivi des signaux physiologiques quotidiens à l'identification de schémas révélateurs, en passant par l'obtention d'informations opportunes et de conseils à long terme permettant de prendre des décisions plus saines au fil du temps. Cette philosophie se reflète dans les informations sur les tendances vasculaires de Gen 3, qui offrent plus que des évaluations ponctuelles pour s'orienter vers une observation continue basée sur des modèles, ainsi que vers une analyse multifactorielle et une évaluation du mode de vie, aidant les utilisateurs à mieux comprendre comment les habitudes quotidiennes peuvent influer sur les profils de santé à long terme.

Faire évoluer l'expérience Gen 3

La bague intelligente Gen 3 de RingConn s'appuie sur des années de recherche pour introduire des informations avancées sur les tendances vasculaires, aidant les utilisateurs à développer une compréhension à long terme des signaux liés au système cardiovasculaire, basée sur des schémas. Conçue pour être portée en permanence au quotidien, la Gen 3 possède une batterie ayant une autonomie prolongée pouvant durer jusqu'à 14 jours, ce qui lui permet de collecter des données de manière ininterrompue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le cadre de scénarios de la vie de tous les jours. Outre un suivi multidimensionnel de l'état de santé englobant le sommeil, la récupération, l'activité, la santé des femmes et l'équilibre physiologique global, la Gen 3 offre une vision plus holistique des schémas de santé à long terme, soutenue par de subtiles alertes par vibration destinées à communiquer des changements importants observés. RingConn a également participé récemment au Symposium international de l'IEEE sur les circuits et les systèmes (ISCAS 2026) à Shanghai, où il elle présenté ses dernières innovations en matière de conception de puces à très faible consommation d'énergie, qui permettent à la Gen 3 d'offrir jusqu'à 14 jours d'autonomie.

De la pré-commande au lancement mondial

Suite à son lancement en pré-commande au début du mois, la bague intelligente Gen 3 de RingConn a généré plus de 10 millions de dollars de ventes au cours des 20 premiers jours, témoignant de la forte demande mondiale pour les accessoires connectés destinés au suivi de la santé à long terme. Alors que les livraisons mondiales débutent officiellement, la disponibilité de la bague intelligente Gen 3 de RingConn s'étend sur le site web officiel de RingConn, avec des déploiements régionaux supplémentaires progressifs prévus sur Amazon et TikTok Shop. Les mises à jour de l'application qui accompagnent le lancement permettent d'offrir une expérience d'intégration simplifiée aux utilisateurs qui commencent à intégrer la Gen 3 dans leurs habitudes quotidiennes. Cette transition marque une étape importante dans l'évolution de la technologie de nouvelle génération de RingConn en matière de suivi de la santé à long terme, de son annonce initiale à son utilisation quotidienne dans la vie de tous les jours.

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état pathologique. En tant qu'outil de pré-diagnostic, la Gen 3 ne remplace pas le diagnostic ou le traitement par un professionnel de santé qualifié.

Pour découvrir la bague intelligente Gen 3 de RingConn, rendez-vous sur le site :

https://bit.ly/ringconngen3germany

https://www.amazon.com/dp/B0GVSK978B

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À propos de RingConn

Créé en 2021, RingConn est une entreprise centrée sur l'utilisateur, motivée par l'innovation continue, qui fournit des produits et des services de surveillance de la santé professionnels, continus et réfléchis. RingConn a pour objectif de devenir le gardien le plus fiable du bien-être physique et mental des utilisateurs.

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