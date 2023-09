Der spanische Hersteller Cosentino wählt DXC Technology, um seinen Betrieb mit Automatisierung und Robotik zu transformieren

Die Lösungen von DXC im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützen die Strategie der digitalen Transformation von Cosentino

Die Automatisierung von Geschäftsprozessen wird die Kosten senken, Fehler reduzieren und die Produktivität steigern

ALMERÍA, Spanien, 27. September 2023 /PRNewswire/ -- Cosentino, ein weltweit führender Hersteller mit Sitz in Spanien, hat seine Betriebsabläufe durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen und den Einsatz von Robotern gemeinsam mit DXC Technology (NYSE: DXC), einem weltweit führenden Anbieter von Technologiedienstleistungen der Fortune 500, umgestaltet.

Spanish Manufacturer Cosentino Taps DXC Technology to Transform Operations

Cosentino ist ein in Familienbesitz befindlicher Hersteller innovativer und nachhaltiger Oberflächen für Architektur und Design und vertreibt seine Produkte und Marken in mehr als 120 Ländern. DXC hat Cosentino bei der digitalen Transformation, einem wichtigen Bestandteil des strategischen Wachstumsplans des Konzerns, unterstützt, indem es dem Unternehmen geholfen hat, aus Investitionen in die Automatisierung Nutzen zu ziehen.

Die Teams für Consulting und Digital Engineering von DXC haben Automatisierungstechnologien implementiert, die wichtige Geschäftsprozesse für die globalen Betriebs- und Vertriebseinrichtungen von Cosentino optimiert haben. Dadurch werden langfristig Zeit und Kosten eingespart, Fehler eliminiert und die Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität des Unternehmens gesteigert.

Cosentino ist in mehr als 40 Ländern vertreten und die modernisierten Analyse-Dashboards werden Cosentinos Fähigkeiten im Bereich des Geschäftsmanagements verbessern, indem sie Leistungsdaten in Echtzeit und zeitnahe Erkenntnisse liefern, um schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen und die Beziehungen zu Kunden, Partnern und Lieferanten zu verbessern.

„Seit fünf Jahren verzeichnen wir ein anhaltendes zweistelliges Wachstum und wir wollen, dass dieses Wachstum auf Dauer skalierbar und nachhaltig ist. Dies erforderte die Digitalisierung, Neudefinition und Automatisierung vieler betrieblicher Prozesse in unserem Unternehmen", sagte José Manuel Rodriguez, CIO der Cosentino Group.

DXC hat künstliche Intelligenz (KI) unter Verwendung eines Tools zur optischen Zeichenerkennung implementiert, um Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu beschleunigen, die das Lesen und Interpretieren von Dokumenten wie Verträgen, Bestellungen, Gehaltslisten, Lieferscheinen und Unterschriften erfordern. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Process-Mining-Technologie eingeführt, um neue Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz aufzudecken, sowie die Automatisierung von Prozessen durch Roboter, um die Produktivität durch effizientere und flexiblere Betriebsabläufe zu erhöhen.

Bislang wurden mehr als 170 Roboter eingesetzt, die 231.000 Vorgänge und Prozesse automatisieren. Dadurch konnte Cosentino mehr als 42.000 Arbeitsstunden einsparen. Mit dem Pay-per-Use-Modell „Robotics-as-a-Service" kann Cosentino seinen Bedarf an den Lösungen von DXC anhand der tatsächlich verbrauchten Arbeitsstunden skalieren und verwalten.

„Wir arbeiten eng mit Cosentino zusammen, um KI, Automatisierung und Robotik in allen wichtigen Geschäftsprozessen zu implementieren", sagte Marc Román, Leiter des Bereichs Hyperautomation bei DXC Technology in Spanien. „Der nächste Schritt besteht darin, das Programm auf das gesamte Unternehmen auszuweiten, was es Cosentino ermöglichen wird, auch weiterhin nachhaltig zu wachsen."

„Die Hyperautomation ermöglicht es uns, unsere digitale Transformation zu beschleunigen, die Geschäftsergebnisse zu verbessern und bessere Geschäftsszenarien zu schaffen", fügte Rui Novais, Direktor für Technologie und Anwendungen bei der Cosentino Group, hinzu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen wieder. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" im Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in nachfolgenden SEC-Einreichungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen, die sich nur auf den Zeitpunkt beziehen, an dem sie gemacht wurden. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre unternehmenskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Dienstleistungen geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Informationen zur Cosentino Group

Die Cosentino Group ist ein weltweit tätiges spanisches Unternehmen in Familienbesitz, das innovative, nachhaltige und hochwertige Oberflächen für die Welt der Architektur und des Designs herstellt und vertreibt. Als führendes Unternehmen konzipiert und antizipiert es gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern Lösungen, die sich durch Design und Nutzen auszeichnen und das Leben der Menschen inspirieren. Dieses Ziel ist dank der bahnbrechenden und führenden Marken in ihren jeweiligen Segmenten wie Silestone®, Dekton® oder Sensa by Cosentino® möglich, deren Oberflächen die Schaffung einzigartiger Umgebungen und Designs für das Zuhause und öffentliche Räume ermöglichen.

Die Consentino Group stützt ihre Entwicklung auf internationale Expansion, ein innovatives Forschungs- und Entwicklungsprogramm, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie ihr permanentes unternehmerisches Engagement in den Bereichen Ausbildung, Gleichberechtigung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz für die Gesellschaft und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie präsent ist.

Die Cosentino Group vertreibt ihre Produkte und Marken von ihrem Hauptsitz in Almería (Spanien) aus in mehr als 120 Ländern. Derzeit ist das multinationale Unternehmen in 40 Ländern vertreten und hat in 31 von ihnen Tochtergesellschaften oder eigene kommerzielle Anlagen. Das multinationale Unternehmen verfügt über 9 Produktionsstätten (8 in Almería, Spanien, und 1 in Brasilien), 1 intelligentes Logistikzentrum in Spanien und mehr als 140 Handels- und Vertriebseinrichtungen auf der ganzen Welt. Mehr als 90% des Umsatzes der Cosentino Group wird auf internationalen Märkten erzielt.

